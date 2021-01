Kdo bo naslednja nemška »Mutti«

Ko se je Armin Laschet v predkoronskih časih s karnevalsko čepico na glavi na odru pustnega zasedanja v Aachnu še povsem neobremenjen šalil, češ, kdo bo naslednja nemška »Mutti«, še ni slutil, da bo že čez slabo leto naredil prvi korak k temu, da bi lahko sam stopil v njene čevlje. Sin rudarja, danes ministrski predsednik zvezne dežele Severno Porenje - Vestfalija, je v roko vzel ploščico s številko 813 in odšel v Berlin izpolnit naročilo svojega očeta, ki mu je talisman podaril. »Povej ljudem, da ti lahko zaupajo,« mu je dejal. Laschet, ki ga marsikje, tako kot pred njim že Helmuta Kohla in Angelo Merkel, podcenjujejo, je na kongresu, kjer so prvič volili po spletu, delegate očitno prepričal.