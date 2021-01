Da so gledalci letos prvič v 57-letni zgodovini ostali doma, je najbolj vplivalo na tiste, ki so z njimi tesno povezani. Eden teh je uradni napovedovalec. »To je bil šok. Če se spomnim samo fenomena Tine Maze. Ko se je poslovila, kako je več tisoč ljudi plesalo na tribunah. Zdaj je res čuden občutek, ne le za tekmovalke, tudi za nas,« nam je dejal Mitja Šeško, ki to delo opravlja kakšnih pet let.

Posel je nasledil od očeta, je pa z lisico povezan od otroštva, saj je bil kot tekmovalec že oddrsovalec in celo sodnik. In kje zdaj najde motivacijo, da bodri smučarke? »Zame se ni nič spremenilo, poskušam početi enako, le spodbujam ne k navijanju. Če si zaljubljen v smučanje, odkar se zavedaš sebe, ni problema. Včasih tako padem notri, da mi 'didžej' reče, naj bom tiho, da še on pride z glasbo na svoj račun. Rad bi, da za vsako navijamo enako, čeprav vem, da to ni možno. Ampak vzdušje je posebnost Maribora, smučarke imajo to rade,« meni zgovorni spiker, ki mu ni všeč, da so ga letos zaradi covid ukrepov strpali v kabino. Rad je na prostem med tekmovalkami v ciljni areni, da jih tudi kaj vpraša.

Presenečen je bil, ko ga je pred štirimi leti po slalomu kariere ogovorila Ilka Štuhec. »Rekla mi je, da je prek ozvočenja slišala, koliko zaostaja na vmesnem času, in je še bolj stisnila. To daje smisel mojemu delu, je pa zelo nenavadno.« Drugačna je Meta Hrovat, ki nič ne sliši, ko je povsem osredotočena na progo. Letos torej ni navijanja iz zvočnikov, ki so jih postavili višje kot kadar koli prej. Navijače so angažirali prek spleta, eni so se vnaprej posneli, drugi so s klikanjem ustvarjali zvoke vuvuzele, kurenta in raglje ali pa so zgolj prispevali k dvigu jakosti trušča. Odziv je bil zelo dober, pove Šeško, vse skupaj 206.000 klikov, na kurenta, kot zanimivost, 15.000. »Si zamislite, kolikokrat mora kurent skočiti za to številko?« se je namuznil. Morda bodo drugo leto to želeli pokazati v živo. Sploh, če se bodo naše lisičke spet borile za najvišja mesta, takrat decibeli seveda dosežejo vrhunec. ug