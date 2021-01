Najizkušenejši v naši vrsti sta zaostali za pričakovanji, v soboto ostali brez točk, v nedeljo pa jih je Ana Bucik pobrala le peščico, Tina Robnik pa zaradi bolečin v kolenu ni nastopila. A Slovenke so se kljub temu veselile ekipnega uspeha. Ob Meti Hrovat na stopničkah sta navdušili Neja Dvornik, ki je prvič v karieri osvojila veleslalomske točke, in to na obeh tekmah, ter Andreja Slokar, ki ji je podvig uspel na drugi.

»Lahko bi bilo še boljše, ampak pod črto sem zadovoljna,« pa nad 21. in 23. mestom ni bila ravno navdušena 20-letna Neja Dvornik. Pričakovali bi, da se bo na njenem obrazu risal nasmeh. »Res, da tega nisem pričakovala, vendar sem upala na boljše druge vožnje, tudi sposobna sem jih bila. Drugače pa sem vesela, čeprav se mogoče ne vidi. Po naravi sem bolj mirna, nikoli pretirano vzhičena,« se je opisala Korošica, ki si za nadaljevanje sezone najprej želi, da bi bilo čim manj težav s hrbtom. Nato pa, da bo šlo čim višje na tekmah, mladinska svetovna podprvakinja iz veleslaloma se bo še naprej prebijala tudi skozi evropski pokal.

Zgovorna 23-letna Primorka Andrej Slokar je bila v soboto malo jezna, da je za 15 stotink zgrešila finale. Potem pa se je celo prebila do 19. mesta. »Res? Sploh ne spremljam,« je bila presenečena med tekanjem po ciljni areni in pogovori s sedmo silo. »Malo v šali sem rekla, da bom punca z najvišjo številko (62., op. p.) v drugi vožnji. Tako sem se tudi pognala na progo. Pogoji so bili super, bili so mi pisani na kožo. Rada imam led, ker ni lukenj, dosti punc pa se ga boji. Več smo trenirali v takšnih pogojih.« Malce ji je samozavest dvignila tudi Hrovatova. »Pred prvo vožnjo mi je rekla, da je ta veleslalom zame, zavit in tehničen. V hitrosti se še ne znajdem najboljše, si ne zaupam, čeprav mogoče peljem boljše kot druge punce. Bom pa tudi to še naštudirala,« je dejalo dekle iz Ajdovščine.