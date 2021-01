»Dejan je končal fakulteto, jaz sem bil profesionalni igralec pokra,« začne pripoved o nastanku podjetja izvršni direktor Luka Železnik. »Oba sva iz Sežane, kjer smo hodili v telovadnico Dejanovega brata in ustvarili skupnost privržencev funkcionalne vadbe. Ker je njegov brat potreboval uteži za telovadnico, jih je Dejan kupil, kar mu jih je ostalo, pa jih je zelo hitro prodal na Bolhi. Takrat se nama je porodila ideja, da bi se s tem ukvarjala poklicno. Ustanovila sva podjetje TNG oprema, vložila 7500 evrov v nakup telovadne opreme in jo spravila v mojo garažo, sobico mojega stanovanja pa sva spremenila v pisarno.«

Merila predvsem na Italijo

Uspeh ni prišel čez noč. Mlada podjetnika sta potrebovala štiri mesece, da sta prodala zalogo opreme, obenem sta se učila podjetništva – od računovodstva in prodaje do predstavljanja na družbenih omrežjih. Čeprav sta študirala na ekonomski fakulteti, tam nista dobila znanja o osnovah podjetništva. Telovadno opremo sta prodajala na različnih spletnih platformah, od Bolhe do eBaya, vse dni garala, a na koncu se jima je trud izplačal. Uporabniki so jima začeli slediti na spletu, prodaja se je razmahnila. Najprej so po nekaj kosov opreme kupovali posamezniki in telovadnice, čez kako leto, ko je znamka postala prepoznavna, sta začela opremljati cele telovadnice.

»Do tretjega leta poslovanja sploh nisva bila prisotna v Sloveniji,« pojasni Luka Železnik. »Ker sva z Dejanom iz Sežane, sva merila predvsem na Italijo. Imela sva srečo, da sva brez izkušenj šla na italijanski trg, če bi šla na slovenskega, se nama verjetno ne bi izšlo, ker je premajhen. Pet let pozneje je znamka Kingsbox v Italiji najboljša v športni panogi. Tam ustvariva za več kot dva milijona evrov prometa in še 3,5 milijona evrov v drugih državah, večinoma v Nemčiji, Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Franciji in Španiji.« Potem je marca lani udaril koronavirus, kar je bilo za solastnika podjetja šok, saj sta od 60 do 70 odstotkov opreme prodajala telovadnicam.