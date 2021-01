Na začetku krize je bilo težko oceniti, kaj se bo zgodilo z investicijami v turizmu, pravijo v Adrii Dom. Turistična sezona je bila v mnogih državah izpeljana zelo moteno, vrstile so se odpovedi rezervacij zaradi omejitev in zapiranja meja. Ne glede na slabe začetne napovedi pa je bilo podjetje v trženju zelo uspešno. V primerjavi s klasično namestitvijo v hotelu sta mobilna hiša ali glamping šotor v prednosti zaradi distance do drugih turistov. Objekti v višjih cenovnih razredih delujejo kot samostojne hotelske enote za najvišjo kakovost in udobje bivanja. Konkurenčna prednost podjetja je pristop »one stop shop«, pri čemer kupcem svetujejo že od začetka – od oblikovanja turistične destinacije in izbora primernih produktov vse do trženja prek spletnega portala Adria Holidays, kjer ponujajo počitniške destinacije svojih partnerjev. Tovrsten pristop je inovativen in zahteven, vendar v smislu dolgoročnega razvoja in prepoznavnosti blagovne znamke Adria tudi uspešen.

Adria Dom svoje objekte večinoma prodaja poslovnim kupcem v več kot 30 državah, kot so kampi, letovišča, tematski parki in upravljalci različnih tipov namestitev na počitniških destinacijah po Evropi in širše. Portfelj produktov je zelo širok – večinski delež prodaje predstavljajo mobilne in modularne hiše, sledijo mobilni oziroma glamping šotori višjega cenovnega razreda in plavajoče hiše. Podjetje je do nedavnega veljalo za kakovostnega proizvajalca mobilnih hiš, primernih za sredozemsko okolje, danes pa ga kupci vidijo kot inovativnega ponudnika različnih objektov za bivanje, tudi v zahtevnih zimskih okoljih. Strateška usmeritev podjetja v širitev ponudbe, čemur je sledil vstop na nove trge, je bila pravilna, kar je še toliko bolj pomembno v današnjem času, ko je podjetje korak pred konkurenco. Turistična industrija doživlja korenite spremembe, zaradi zaprtja meja turisti počitnice bolj preživljajo v lokalnem okolju, še posebno to velja za turiste iz severne Evrope, ki so sicer med glavnimi uporabniki objektov Adrie Dom v Sredozemlju.

Proizvodne zmogljivosti zapolnjene do maja

»To je tudi eden izmed razlogov, da smo se osredotočili na zahtevne severne in oddaljene trge,« poudarja Kelvišarjeva. »Trenutno razvijamo projekte v Avstriji, Nemčiji, državah Beneluksa in v Skandinaviji. Za nami so uspešni projekti na Bližnjem vzhodu, v Abu Dhabiju smo s petnajstimi luksuznimi glamping šotori Boutique in Safari opremili umetni otok Hudayriyat Island, namenjen oddihu in športu, ter jim jih letos dodajamo novih šestnajst. V ZDA smo postavili prve glamping šotore, imamo povpraševanje iz Kitajske in Velike Britanije, ki predstavljata zelo obetavna trga. Na Kitajsko smo ravno v decembru odpremili prvih 14 enot, sledi jih še 58.« Še pred leti sta glavna trga Adrie Dom predstavljala Hrvaška in Italija. V sezoni 2019 je delež prodaje drugim trgom znašal pod 30 odstotkov in v sezoni 2020 narasel že na skoraj 50 odstotkov. V sezoni 2021 bodo ta delež še povišali, saj sta oba trga zaradi koronske krize in omejitev svoje investicije skoraj povsem zaustavila.

Obeti za nadaljevanje sezone 2021 so dobri, s pridobljenimi naročili so proizvodne zmogljivosti zapolnjene do maja, dodajajo v Adrii Dom. Zaradi uspešne prodaje in povečanega obsega proizvodnje so od oktobra zaposlili 45 novih sodelavcev v proizvodnji. Za novo sezono 2021 so predstavili popolnoma novo serijo mobilnih hiš XLine višjega cenovnega razreda, ki ponuja več prostora, funkcij in razkošja, nadgradili so serijo MLine, ki prevzema primat najbolj prodajanih hiš v srednjem razredu, ter osvežili vstopno serijo mobilnih hiš SLine. Prav tako so nadgradili in vsebinsko osvežili druge produktne skupine. Mobilni šotori, predvsem serija Safari, so bili deležni izboljšav v tlorisih. Pri modularnih hišah so osvežili notranji dizajn z novimi tekstilnimi kombinacijami, medtem ko so pri plavajočih hišah razvili model s panoramsko teraso na strehi.