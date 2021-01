Pred nekaj dnevi se je na družbenem omrežju kot požar razširil zapis mamice Anje Šlibar o tem, da se je z otrokom, 14-letnim sinom Žan-Luko, nehote znašla na onkološkem oddelku. Zbolel je za rakom, sledile so kemoterapije. »Spoznavava ta svet. Vsem na oddelku veliko stvari, ki so nam bile prej nepomembne, pride prav. Punčke in punce ostanejo brez las zaradi kemoterapije, zato lahko – da lažje prebrodijo to – darujete svoje lase. Moji zagotovo gredo v ta namen,« je zapisala mamica najstnika, ki je zaradi kemoterapije ostal brez las. Vse, ki se jih objava dotakne, pa je usmerila k Brigiti Smrekar, frizerki, ki je postala vez med društvom Junaki 3. nadstropja in fundacijo Little Princess Trust iz Hereforda v Angliji, kjer izdelujejo lasulje za otroke brez las.

Želja po lasulji pri starejših dekletih Kot je povedala Brigita Smrekar, na katero je bilo dan po objavi naslovljenih več sto sporočil, si o takem odzivu niso upali niti sanjati. Smrekarjeva je prav tako mamica junakinje, deklice Mije, ki je novembra 2019, pri sedmih letih zbolela za akutno limfoblastno levkemijo. »Zaradi bolezni sva prišli na hemato-onkološki oddelek Pediatrične klinike, kjer sva se hitro povezali s starši vseh teh malih pogumnih junakov, borcev,« je povedala Smrekarjeva in dodala, da je tudi njena deklica zaradi kemoterapije hitro ostala brez las, a sama lasulje ni potrebovala. »Mija je od nekdaj izredno pogumna, samozavestna deklica. Prav tako smo ji razložili, da ji bodo lasje po koncu zdravljenja hitro zrasli. Tudi v šoli so se na njen prihod lepo pripravili, saj je učiteljica Mijine sošolce pripravila na to, ves čas zdravljenja so z risbicami in pismi ostajali v stiku.« A Smrekarjeva vseeno poudari, da se želja po lasulji pojavi večinoma pri starejših dekletih, prav tako je veliko takih, ki zaradi drugih avtoimunskih bolezni za vedno ostanejo brez las. »Na oddelku sem spoznala nekaj deklet, ki so zaradi dolgotrajnega zdravljenja brez las več let. Zato tudi razumem dekleta, da imajo v določenem starostnem obdobju težave s samopodobo. Treba je še povedati, da lasuljo nosijo le ob posebnih dogodkih, da morda na skupni fotografiji ne izstopajo.« Na leto zboli okrog 80 otrok, od teh jih največ deset izrazi željo po lasulji.