Gre za preobrazbo poslovnega modela. Delovanje bomo poenostavili, začenši z inženiringom, po potrebi prilagodili velikost in prerazporedili vire v potencialne izdelke in tehnologije. Naša vozila bodo električna in konkurenčna. Želimo postati tehnološko podjetje, ki se ukvarja z avtomobili in bo leta 2030 ustvarilo 20 odstotkov svojih prihodkov s trgovanjem s storitvami in podatki. Dejstvo je, da si že danes vse več ljudi ne želi lastništva avtomobila, želijo si predvsem fleksibilnost, zato trenutni model prodaje ne deluje.

Občutljiv sem za dizajn, imajo pa oblikovalci znotraj skupine proste roke. Naš oblikovalski jezik se bo v prihodnosti spreminjal, a imamo odlično ekipo oblikovalcev. Kljub temu da ima vsaka znamka svojega, pa morajo delovati tudi kot moštvo.

Nadaljnji razvoj Dacie je pomemben. Ko sem bil nedavno v Romuniji, sem bil pozitivno presenečen, zato odgovornim puščam svobodo, da jo razvijejo še na višjo raven. Zaposleni imajo veliko znanja, prepričan sem, da avtomobili iz Romunije tudi v prihodnosti ne bodo videti dolgočasno.

Pandemija še danes vpliva na naše delo, prioriteta pa je zaščititi zaposlene in stranke. Seveda nas je presenetila, toda na neki način se nam je uspelo izogniti drugemu valu, pa čeprav so bile prav v Franciji zelo stroge omejitve. Napovedovati prihodnost je težko. Smo previdni, a pozitivni.

Ne pričakujemo, da bomo v kratkem opustili proizvodnjo kakšnega modela. Seveda so nekateri blizu konca svojega cikla, sploh enoprostorci in limuzine niso prioriteta, saj zanje ni zanimanja, prav tako ne prinašajo dovolj dobička, ki je pomemben za proizvodnjo visokokakovostnih avtomobilov. Želimo izdelovati priljubljene, takšen bo novi električno gnani renault 5, ki bo imel nizko ceno. Do leta 2025 bomo predstavili 14 novih modelov.

Naš cilj ni zmanjšati število delovnih mest, postati želimo še močnejši. Seveda je konkurenčnost pomembna, razvijati pa se moramo naprej. Ni enostavno, vidimo pa zametke okrevanja. Strategija znotraj skupine je natančno načrtovana, zavedamo se, da bo prihodnost drugačna, a dobra.