Ljubljanske soseske, Prule: Za kulturnike in intelektualce zgrajeni bloki

Stanovanjski bloki na Prulah so začeli nastajati v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, nekateri so bili zgrajeni prav za delavce ljubljanske univerze. Ob intelektualcih in kulturnikih so nekdaj v tem delu prestolnice odraščali in živeli tudi številni športni navdušenci. Športno igrišče in balinišče sta bili pomembni lokalni srečevališči.