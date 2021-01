Monaška princesa Charlene, sicer vedno elegantna poznavalka modnih smernic, je v novo leto vstopila z napol obrito glavo, njen mož Albert II. pa s sodnim pozivom za ugotavljanje očetovstva. Za medije za zdaj še neznana 34-letna Brazilka, ki trenutno živi v Italiji, namreč trdi, da ji je vladar kneževine Monako, ki ga je srečala v nočnem klubu septembra 2004, naredil otroka, a jo nato nepremišljeno zavrnil. Ker je bil gluh za njene prošnje, se je odločila, da bo pravico poiskala na sodišču.

Zdaj 62-letni princ Albert bo na sodišču poskušal dokazati, da je žrtev izsiljevanja, ni pa mu v prid, da je to njegova že tretja tožba za dokazovanje očetovstva. Prvi dve je izgubil. Njegova nezakonska hči Jazmin Grace Grimaldi je stara 29 let, nezakonski sin Alexandre Grimaldi - Costa pa bo letos polnoleten. V skladu z ustavo monaške kneževine Jazmin in Alexandre ne bosta mogla podedovati prestola, toda njuni materi sta z družino Grimaldi sklenili kraljevski preživninski sporazum.

Čeprav Albert zanika brazilsko romanco, je očitno sodišče v Milanu našlo dovolj dokazov za začetek postopkov in izvedbo testa DNK. Prvo zaslišanje nekoč velikega ženskarja bo februarja. Sodni dokumenti podrobno opisujejo odnos tožnice do vodje dinastije Grimaldi. Med drugim naj bi Brazilko zasipal z dragimi darili, jo popeljal po svetu, celo Vladimirju Putinu jo je predstavil, mesec dni po začetku strastne zveze pa je zanosila.

Charlene noče verjeti

Čeprav Charlene ne želi verjeti, da se je od nekod pojavil še tretji nezakonski otrok, in čeprav je tovrstnih namigov že navajena, je to ena njenih najtežjih kriz, odkar se je poročila z Albertom. Zakonita dediča, dvojčka Jacquesa in Gabriello, je povila leta 2014, v tretjem letu njunega zakona. Odkar je princesa, nekdanja plavalna prvakinja prenaša vse obveznosti in omejitve življenja v zlati kletki, a Albertov novi škandal s tretjim nezakonskim otrokom je sodu izbil dno. Dokaz za to je njena drastična sprememba pričeske.

Poznavalci menijo, da njena radikalna sprememba nima nič skupnega z modo, ampak je odraz globoke prizadetosti in nezadovoljstva v zakonu. Čeprav je imel Albert afero z Brazilko, še preden sta se poročila, sta bila takrat že par. Charlene se je zaradi njega iz Južne Afrike preselila v Monako, leta 2007 je napovedala konec športne kariere in leta 2010 ponosno pokazala zaročni prstan. Sprijaznila se je z dejstvom, da ima njen bodoči mož dva nezakonska otroka, prve govorice o tretjem pa je slišala v Parizu, ko so ji Armanijevi krojači predstavili poročno obleko. Sprejela je Albertovo razlago, da gre za natolcevanje, in leta 2011 sta skupaj šla pred oltar. Zdaj se ji je zgodba vrnila kot bumerang. Sodni protokol narekuje, da mora v takih situacijah držati jezik za zobmi, a Charlene je v protokolu našla luknjo: njena nova pričeska gromko pove, kako se v resnici počuti.