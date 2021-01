Poslanci DeSUS postanejo samostojna poslanska skupina. Pivčeva jih je v kratki predsedniški epizodi menda žaljivo ignorirala, Erjavec pa jih pogosto obiskuje in prijateljsko prepričuje. Za glasove, za podpise. Odkrito mu nasprotuje Robert Polnar. Zdi se, da si ves čas prizadeva vplivati na druge v poslanski skupini, tudi zdaj, ko so ga iz stranke že izključili. Verno podpira (v čigavem imenu?) vladine predloge, tudi take, ki jih je pravna služba označi za neprimerne ali nezakonite. (Včasih zato pomislim, da izhaja iz Janševega trojanskega tropa, kot morda tudi Pivčeva in nekateri iz SMC.) Jasno je, da ne bo prispeval svojega podpisa.

Po tednih opozicijskega cincanja in napovedovanja Erjavec končno oznani: »15. januarja bomo vložili nezaupnico, in to s 43 podpisi.« A kje so »njegovi«? Zdaj gre zares. Prijateljsko sestankuje prvič, drugič, tretjič in jih ima. Štiri podpise. No, niso jih še ravno dali, deponirali so jih, prispevali jih bodo pa jutri, stoodstotno štiri… Prava burleska! Na koncu so samo trije, vseh skupaj je 42. Ali to pomeni, da bodo vsaj štirje glasovi premalo, da bi nezaupnica uspela?

Zdaj medije polnijo ugibanja, zakaj se ni podpisal tudi Branko Simonovič, potem ko je kar nekaj dni s tem zavlačeval. Je kriva črna gradnja, sinovi dolgovi, ki naj bi jih nekdo poplačal? V sporočilu za javnost nam je sam lepo pojasnil, da ga je pri tem vodila izključno »plemenitost«. Želi zavarovati stranko DeSUS in Tomaža Gantarja pred obtožbami. (Pozablja, da ne more izbrisati sodelovanja v Janševi vladi in soodgovornosti za vse njeno početje. Raje bo to počel še naprej in gre v konflikt s svojo lastno stranko, ki se je odločila drugače. Kar je še bolj »zanimivo«, ne podpira svojega predsednika stranke za mandatarja). In na koncu, ste slišali volilci v Izoli, »bo glasoval v prid tistih, ki so ga izvolili v ta hram demokracije«. Hram demokracije? Poslanci lahko počno, kar hočejo, obratno jih državljani lahko zastonj prosimo, opozarjamo, rotimo…, če pa v svoji nemoči napišejo na tablo »heroj? izdajalec?«, jih bosta Branko Simonovič in Gregor Perič, ubogi žrtvi, še tožila.

V Sloveniji je 212 občin. Izolani imajo srečo, da sta v državnem zboru dva njihova poslanca, pravzaprav še tretji, če prištejem poslanca italijanske narodnosti, a hkrati imajo smolo, da sta jih oba izdala. Na žalost.

Polona Jamnik, Bled