Vladni odločevalci sprejemajo ukrepe, ki nam sporočajo, kaj se sme in česa se ne sme. Ukrepi so bolj ali manj učinkoviti. Kupčkanje in manipuliranje z ukrepi je skrajno neodgovorno in pogosto za državljane diskriminatorno. Z izjavami v medijih nas poneumljajo, izkazujejo moč, ustrahujejo, so žaljivi in nespoštljivi – nestrpni. Pozabljajo, kako so pomembne besede, ki jih javno podajajo, saj te pri državljanih povzročajo strah, nemir, negotovost. Pri predstavitvi o okuženosti s covidom-19 nas delijo: na urbano in podeželsko Slovenijo; na državljane, ki nosijo maske, in tiste brez mask; na okužene in zdrave; pridne in poredne; na bogate in revne; testirane in netestirane; na poslušne in neposlušne … vsako neposlušnost tudi kaznujejo. Obtožujejo šole, da so generator okužb, pa se otroci šolajo od doma, tako žalijo otroke in zaposlene v šolah. Vlada je zavestno »aktivirala generatorje za okužbo« s sprostitvami pred prazniki, delila je božične in novoletne bombončke. Sedaj pa so krivi državljani, ker so koristili – vzeli to, kar jim je bilo ponujeno. Oboleli državljani plačujejo »račun« za praznična druženja. Samozadostni odločevalci so izvedli eksperiment z državljani, kar je neodgovorno in sprevrženo dejanje. Z izjavami in dejanji so izigrali zaupanje državljanov, povzročili veliko nepotrebnega nemira in jeze.

Kot družba smo zapravili svojo enkratnost, pozabili smo na dano besedo, da bomo skrbeli za tiste, ki so najbolj ranljivi in ogroženi (otroci, mladostniki, starejši v domovih in doma, invalidi, bolniki, brezdomci…). Z epidemijo se bojujemo državljani vsak dan, vsak po svoje, kar globoko posega v življenje vsakega od nas. Epidemiološka situacija v državi je še vedno resna in dejstvo je, da to lahko spremenimo le, če vsi upoštevamo ukrepe (tudi če se z njimi ne strinjamo) in začnemo delovati kot odgovorna, sodelovalna družba. Otrokom in mladostnikom moramo omogočiti, da bodo ponovno sedli v šolske klopi. Kot državljani ne smemo dovoliti, da politika »mešetari« z otroki in jih zlorablja za svoje nizke cilje – obdržati pozicijo moči. Ne smemo »žrtvovati« generacije prihodnosti.

Slovencev ni okužil samo virus covid-19, ampak tudi virus sprenevedanja in sovraštva, ki se širi z veliko hitrostjo. Politična elita ga z izjavami spodbuja in krepi, okuženih je že veliko državljanov. Za ta virus cepiva ni.

Kurent je vprašal: »Kaj se je zgodilo z ljudmi v nebesih pod Triglavom?« A Bog? Bog je zajokal.

Jelka Kapun, Rimske Toplice