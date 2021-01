Čeprav se je zgodovina te romunske znamke na novo začela pisati leta 1999, ko je znamko kupil Renault in je bil prvi predstavljeni model, ki je bil plod sodelovanja z omenjeno znamko, leta 2004 logan, je na njegovi osnovi še tri leta kasneje predstavljeni sandero zagotovo tisti avtomobil, na katerega ob omembi Dacie najprej pomislimo. Na nekaterih delih sveta se ime sandero pojavlja tudi na avtomobilih z Renaultovo značko, že od leta 2009 je v Evropi na voljo tudi bolj terenska različica stepway, ki je sčasoma postala tudi priljubljenejša od osnovne verzije.

7 cm je dolžinska razlika med prvo in pravkar predstavljeno tretjo generacijo dacie sandero. Prva je v dolžino merila 4,02, zadnja 4,09 metra.

2,1 mio. enot dacie sandero so prodali doslej, s čimer ta predstavlja slabo tretjino vseh prodanih avtomobilov znamke Dacia, odkar jo je prevzel Renault.

65 % prodaje sandera predstavlja rahlo bolj terenska izvedenka sandero stepway, kar z drugimi besedami pomeni, da so teh doslej prodali v več kot 1,3 milijona primerkih.

1. mesto med najbolje prodajanimi avtomobilskimi modeli fizičnim kupcem v Evropi od leta 2017 zaseda dacia sandero.

»Kdo bodo kupci novega sandera? Tisti, ki sicer bolj gledajo rabljena vozila, ali tisti, ki si želijo ugodnega novega? Odgovor je: oboji. Za prve je zagotovo privlačna cena, za druge pa, da smo ta avto zdaj res močno izboljšali in se zato ne boji primerjave z vsemi aktualnimi modeli v razredu, recimo z oplom corso ali škodo fabio, različica stepway pa ne s citroënom C3 aircrossom ali kio stonic. Ta avto ima vse primerne adute in zato se celo veselimo tovrstnih primerjav,« François Delion, generalni direktor Renaulta Nissana Adriatic.

Premiera zunaj Evrope

Čeprav so dacio sandero premierno pokazali na največjem evropskem avtomobilskem salonu v Frankfurtu leta 2007, je bil prvi trg, ki je avtomobil ponudil kupcem, brazilski decembra istega leta. A tam so dacio duster tržili kot renault sandero, kar pomeni, da je imel sicer povsem enak štirikolesnik Renaultove simbole. Renault sandero pa je bil tudi prvi renault, ki je začetek prodaje doživel zunaj Evrope.

1070 primerkov sandera so lani prodali v Sloveniji, s čimer je bil to 11. najbolje prodajan štirikolesnik pri nas. Leto prej so jih prodali kar 2336, kar je bilo dovolj za skupno kar 4. mesto. Skupno je v slovenskem voznem parku okrog 8000 sanderov.

4 zvezdice je na testnih trčenjih EuroNCAP prejela druga generacija sandera leta 2013, prva pa leta 2008, ko še ni bilo enotne skupne ocene 3 zvezdice od petih za varnost potnikov, 4 od petih za varnost otrok in 1 od štirih za varnost pešcev.