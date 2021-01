Guverner je tudi povedal, da je ladja s 13 člani posadke potonila zaradi slabega vremena blizu turškega kraja Inkumu, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Po njegovih besedah je ladja Arvin registrirana v otoški državi Palau, potem ko je sprva napačno navedel, da gre za rusko ladjo. Ruska zvezna agencija za pomorski in rečni promet pa je sporočila, da je bilo na ladji v ukrajinski lasti 12 članov posadke, med njimi dva ruska.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je bila ladja na poti v Bolgarijo iz Gruzije, ko je zaradi slabega vremena potonila. Z območja so danes v času nesreče poročali o močnih sunkih vetra in sneženju, kar bi lahko vplivalo na slabšo vidljivost in težje upravljanje z ladjo. Guner je povedal, da slabo vreme otežuje tudi reševalno in iskalno operacijo. Pri reševanju sodeluje tudi fregata turške vojske.