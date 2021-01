***

Marjan Šarec je povedal, da opozicija z vložitvijo konstruktivne nezaupnice že zdaj nima nima kaj izgubiti, ker je dolžnost opozicije, da opozarja, da vlaga interpelacije in kadar gredo zadeve predaleč poskuša tudi s konstruktivno nezaupnico. Za opozicijo neuspeha ne more biti, ker bodo s tem glasovanjem pokazali slovenskemu narodu, kdo je na kateri strani in kdo resnično želi spremembe v tej državi, komu pa je sedanja vlada všeč. ik