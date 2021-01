Policija je v soboto okoli 17.15 38-letnika obravnavala, ker ni nosil zaščitne maske. Moški se je odzval agresivno. »Vse vas bom pobil, Alah je velik,« je dejal ob tem. Skušal je pobegniti, a so ga policisti obvladali.

Slovenskega državljana, ki je bil policiji znan že od prej, so pridržali. Preiskujejo ga zaradi groženj in upiranja policistom, še navaja nemška zvezna policija.

Ko je skušal pobegniti, prtljage ni vzel s seboj. Zaradi tega so izpraznili del terminala 1. V prtljagi ni bilo ničesar nevarnega, so ugotovili policisti.

Letališka policija je ob skoraj istem času prejela informacijo, da je na območju terminala 1 oborožen moški. Zaradi možnosti, da bi bila lahko dogodka povezana, so razširili zavarovano območje.

Okoli 20. ure so izključili možnost, da bi bil moški na terminalu. Tako so lahko letališče in železniško postajo, ki so jo zaprli zaradi domnevnega oboroženega moškega, znova odprli.