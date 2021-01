Leto 2019 je bilo 10. leto zaporedne rasti v turizmu, ko smo na svetovni ravni zabeležili 1,5 milijarde prihodov mednarodnih turistov. Turistični sektor je v zadnjih letih presegal povprečno rast gospodarstva in predstavljal ključno panogo v mnogih naprednih in razvijajočih se družbah, so ob objavi ocene UNWTO sporočili s Slovenske turistične organizacije.

Lansko leto je bilo medtem zaznamovano z omejitvami in zaprtji, ki so se začela v januarju z zaprtjem mesta Wuhan. Konec januarja je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila svetovno zdravstveno krizo, 11. marca pa pandemijo. Proti koncu aprila so vse svetovne destinacije uvedle potovalne omejitve. Zaradi drugega vala okužb je dobra četrtina destinacij po svetu 1. novembra ohranila popolnoma zaprte meje za mednarodni turizem.

Od januarja do oktobra 2020 je zaznan 72-odstotni upad mednarodnih prihodov v primerjavi z letom 2019. To predstavlja izgubo 900 milijonov mednarodnih prihodov v desetih lanskih mesecih. Regija, ki je zaznala največji upad prihodov je Azija in Pacifik, kjer v desetmesečju beležijo 82-odstotni upad mednarodnih prihodov turistov.

Sledi Bližnji vzhod s 73-odstotnim upadom, Afrika z 69-odstotnim upadom ter Evropa in Amerika z 68-odstotnim upadom mednarodnih prihodov turistov v primerjavi z letom 2019. Te številke kažejo na upad brez primere, ki predstavlja kar 10-krat višje izgube prihodkov kot v času svetovne finančne krize v letu 2009.

Svetovna turistična organizacija približevanje številkam, zabeleženim v turizmu v letu 2019, pričakuje do leta 2023 oziroma 2024. Po mnenju strokovnjakov, ki so sodelovali v panelu UNWTO, so glavni dejavniki, ki preprečujejo okrevanje turizma, potovalne omejitve, počasna zamejitev virusa, negotovost potrošnikov, ekonomsko okolje, pomanjkanje koordiniranega odziva med državami in počasno obnavljanje letalskih povezav.