Za slovensko ekipo sta zadela Luka Perić v 16. in 24. minuti ter Tihomir Novak v 40.

Vodilna ekipa 1. SFL se je na koncu tesno, a zasluženo uvrstila med 16 najboljših ekip letošnje lige prvakov. V 19. evropski tekmi je Dobovec prišel do 12. zmage, z njo pa je izpolnil zastavljen cilj in se četrtič uvrstil v ta del tekmovanja.

Dobovec je sicer prevladoval, čeprav je igral brez kapetana Roka Mordeja, ki je počival zaradi rumenega kartona; imel je deset strelov več v okvir vrat, a moral ves čas loviti domačine. Ti so prvič povedli v drugi minuti, Brazilec Veve pa je po izenačenju Perića v 19. minuti poskrbel za vodstvo Maltežanov ob polčasu.

V nadaljevanju je Perić najprej v 24. minuti izenačil, gostje so nato še dvakrat zadeli okvir vrat, Novak pa je prav v zadnji minuti zadel za končnih 3:2.

"Presrečen sem, da smo zmagali in se uvrstili med 16 najboljših ekip v Evropi. To je zelo pomembna, zelo težka zmaga. Vedeli smo, kaj nas čaka, saj je malteška ekipa sestavljena iz dobrih tujih igralcev, predvsem Brazilcev. Kapo dol pred fanti. Vedno, ko je najbolj pomembno in potrebno, pokažejo pravi obraz. Ni lahko dvakrat izgubljati na gostovanju in se vrniti proti taki ekipi," je tekmo ocenil trener Kujtim Morina.

Tekmeca v osmini finala lige prvakov bo Dobovec dobil v četrtek, 21. januarja na žrebu na sedežu krovne zveze v Nyonu. Osmina finala bo med 16. in 21. februarjem, o napredovanju na zaključni turnir pa bo tako kot tokrat odločala ena tekma. Po osmini finala bo v ligi prvakov na sporedu zaključni turnir osmerice s četrtfinalom, polfinalom in finalom. Ta bo predvidoma konec aprila v Minsku. Naslov brani Barcelona.