Ker sta Urh Kastelic (vratar) in Tilen Kodrin (levo krilo) zaradi protikoronskih ukrepov v Egiptu še vedno v karanteni in čakata na negativen test za vrnitev v reprezentanco, se je selektor Ljubomir Vranješ odločil, da iz domovine dodatno pokliče Urbana Lesjaka (Hannover) in Tadeja Mazeja (Celje Pivovarna Laško). Na dan tekme z Rusijo, ki na SP v Egiptu nastopa pod imenom ekipa Ruske rokometne zveze, sta uspešno prispela v predmestje Aleksandrije in opravila test na koronavirus, potem pa sta v ločenih hotelskih sobah čakala na izid, po katerem se bosta lahko v primeru negativnega razpleta pridružila reprezentančnim dejavnostim.

Po petih začetnih izenačenjih (od 1:1 do 5:5, štiri gole za Slovenijo je do takrat dosegel Jure Dolenec) so Rusi prevzeli pobudo na igrišču v dvorani Borg El Arab. Spretno so izkoriščali slabo igro Slovencev v obrambi in napadu ter si v dvajseti minuti prvič priigrali tri zadetke prednosti (11:8). Dvakratni svetovni prvaki v letih 1993 in 1997 so tudi v nadaljevanju prvega polčasa uspešno držali prednost, za katero sta bila najzaslužnejša vratar Viktor Kiseljev (CSKA Moskva) in desnoroki ostrostrelec Sergej Mark Kosorotov (Čehovski medvedi, po tej sezoni se po preselil v poljski klub Wisla Plock), in tudi na glavni odmor odšli s plus tri (16:13).

Pomlajeni Rusi, pri katerih zaradi poškodb ali konca reprezentančne kariere manjka kar nekaj nosilcev igre (Pavel Atman, Timur Dibirov, Gleb Kalaraš, Aleksandar Škurinski, Dmitrij Santalov, Oleg Grams...), so po manj kot štirih minutah prvič povedli za štiri (19:15) in selektor Vranješ je bil prisiljen vzeti minuto odmora. A z njo ni ustavil rokometne ofenzive nasprotnikov, ki so v 41. minuti vodili že za neverjetnih sedem golov (23:16). Vranješ je znova posegel po minuti odmora, vendar tudi tokratna ni prinesla spremembe. Ekipa Vladimirja Petkovića, prvega tujega selektorja v ruskem moškem rokometu, je še naprej suvereno držala prednost in enajst minut pred koncem je bilo na semaforju 27:21.

Kljub zelo slabi predstavi je (zadnji) žarek upanja za Slovenijo posijal v 52. minuti, ko je Staš Skube poslal žogo v prazen gol in zaostanek zmanjšal samo na tri gole – 25:28. Toda tekmeci, ki so za nastop na letošnjem SP dobili posebno povabilo mednarodne zveze IHF, so v končnici naredili delni izid 3:0, Slovenci do konca niso več premagali fantastičnega vratarja Kirejeva (skupaj 15 obramb) in ruski rokometaši so se na koncu veselili zaslužene in pomembne zmage.

Skupina H, 2. krog: Belorusija – Južna Koreja 32:24 (15:9), Slovenija – Rusija 25:31 (13:16), trenutni vrstni red: Belorusija in Rusija po 3, Slovenija 2, Južna Koreja 0, para 3. kroga (ponedeljek, 18. januar): Rusija – Južna Koreja (ob 15.30), Slovenija – Belorusija (ob 18. uri).