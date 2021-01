V zasneženih Zakopanha, kjer je snežilo tudi danes v času tekmovanja, je vse kazalo na prepričljivo zmago domače reprezentanca Poljske. Na žalost pa tudi v Zakopanah gledalci nimajo možnosti vstopa na prizorišče, zato so bili domači skakalci prikrajšani za odlično vzdušje, ki je običajno za iztek skakalnice Wielka Krokiew. Poljaki so imeli po šestih skokih že skoraj 30 točk prednosti, nato pa se je v vetrovno past ujel Andrzej Stekala, ki je zapravil vso prednost in Avstriji pred zadnjo serijo omogočil skok na prvo mesto. V zadnji seriji je Daniel Huber dobil dvoboj z Dawidom Kubackim in Avstriji zagotovil drugo zmago. Tretji so bili Norvežani, Slovenci pa so se v zadnji seriji zavihteli na četrto mesto. Čeprav so včeraj na treningu in v kvalifikacijah nakazali dvig forme, so danes malce zaostali za pričakovanji in s četrtim mestom niso bili zadovoljni. Za višjo uvrstitev je zmanjkal predvsem kakšen izjemen skok katerega od orlov v dno skakalnice, tako pa so vsi konstanto skakali v bližino 130 metrov.

Po prvi seriji so bili slovenski orli sicer še vedno na petem mestu, a so za tretjo Norveško zaostajali zgolj še 5,5 točke. Vmes so bili še skakalci Japonske. Odločno so proti zmagi po prvi seriji korakali Poljaki, drugi so bili Avstrijci. Po prvi seriji je bilo v slovenski reprezentanci moč ugotoviti, da orli skačejo zelo konstantno in solidno, nobenemu tekmovalcu pa ni uspelo narediti presežka, da bi skočil povsem v dno skakalnice in bi reprezentanco popeljal višje po razpredelnici.

Čeprav so Slovenci pred začetkom tekme veljali za ene izmed kandidatov za stopničke, so bili po treh skokih od odra za zmagovalce že precej oddaljeni. S tem pa se ni strinjal zadnji slovenski skakalec Anže Lanišek , ki je s skokom dolgim 127 metrov Slovenijo vrnil v igro za stopničke. A to predvsem zaradi napak Japonca Jukije Sata in Norvežana Roberta Johanssona .

Za Slovenijo je tekmo pričel Cene Prevc , ki je nastopil zelo spodbudno. S 131,5 metri je slovensko reprezentanco po prvi skupini tekmovalcev popeljal na četrto mesto. Z izjemnim skokom Michaela Hyböcka je vodila Avstrija, ki je zmagala tudi na prvi ekipni tekme sezone v Wisli. Štafetno palico je nato za slovensko reprezentanco prevzel Tilen Bartol . Bartol je s svojim skokom (122,5 m) uspel obdržati Slovenijo na četrtem mestu in v stiku z reprezentancami, ki so zasedale mesta na odru za zmagovalce. V vodstvo so se že preselili prvi favoriti tekme, domačini Poljaki. Odlično je za domačo reprezentanco nastopil zmagovalec novoletne turneje Kamil Stoch . Skok v prvi seriji ni najbolje uspel Petru Prevcu , ki je ponovno naredil napako v prvi seriji, kar se mu letos dogaja prepogosto. Slovenija je padla na peto mesto, saj jo je po zaslugi odličnega skoka Mariusa Lindvika prehitela tudi Norveška, ki je bila po dveh skokih šele šesta.

Slovenci stopničke napadali neuspešno, velika napaka Stekale

Cene Prevc, ki je bil najdaljši Slovenec v prvi seriji, je tudi v drugo skočil 131,5 metra in povsem opravičil zaupanje trenerja Roberta Hrgote, da ga je uvrstil v ekipo. Vseeno pa je Cene malce izgubil proti tekmecema za tretje mesto in Slovenija je bila še vedno na petem mestu. V drugo je navdušil tudi Bartol, ki je skočil osem metrov in pol dlje kot v prvi seriji. Po njegovi zaslugi je Slovenija za četrto Japonsko zaostaja zgolj še 3,3 točke. Norveška je Slovencem že bežala za 13 točk.

Tekmovanje je vse bolj oviral veter in žirija tekmovanja je večkrat skakalcem morala prižgati rdečo luč. Vse to pa iz tira ni vrglo Poljakov, ki so imeli po šestih skokih že 29,1 točke prednosti. V skladu s celotno sezono, je v drugi seriji bolje nastopil tudi P. Prevc. Tudi njemu je uspelo preskočiti 130 metrov, pristal je pri znamki 133. Kljub dobremu skoku pa to ni pomenilo napredka po lestvici za Slovenijo, saj so odlično nastopili tudi ostali tekmovalci. Napaka se je v sedmi seriji pripetila zgolj Poljaki Andrzeju Stekali, ki je zapravil vso poljsko prednost in Avstriji omogočil enakovreden boj v zadnji seriji, da slavi še drugič v tej sezoni.

Lanišek je s 128 metri in pol izzval Japonca in Norvežana. Izziv je bil prehud za včerajšnjega zmagovalca kvalifikacij Jukijo Sata, ki je danes povsem razočaral in Slovenija je zasedla končno četrto mesto. Robert Johansson v drugo ni storil napake in je z izjemnim skokom norveško celo približal zmagi, a so Norvežani vseeno ostali na tretjem mestu. Izjemno tesno je bilo v boju za zmago, a 133 metrov Dawida Kubackija ni bilo dovolj, da bi domačini znova prehiteli Avstrijce. Daniel Huber je za naše severne sosede zmgel še dva metra dlje od poljskega tekmeca in slavje v avstrijski reprezentanci se je lahko pričelo.