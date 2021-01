Varovanci Robija Hrgote so bili po prvem skoku Ceneta Prevca (131,5 metra) na četrtem mestu, z majhnim zaostankom za Japonsko na tretjem in malenkostno prednostjo pred petimi Nemci. Zanesljivo so bili v vodstvu Avstrijci po najdaljšem skoku ta konec tedna, ki je s 140,5 metra uspel Michaelu Hayböcku.

Tilen Bartol (122,5) je kot drugi član slovenske ekipe v vse močnejšem sneženju zadržal četrto mesto, zaostanek za Poljaki, ki so se po 131 metrov dolgem skoku Kamila Stocha prebili na vrh, pa je znašal 24,3 točke.

Eno mesto je nato v tretji seriji skokov izgubil Peter Prevc (123,5). Anže Lanišek (127,0) po četrtem skoku te pozicije ni uspel popraviti, a je precej znižal zaostanek za tretjimi Norvežani.

Vodi poljska reprezentanca, ki se ji v postavi Žyla, Stoch, Stekala in Kubacki na domači skakalnici obeta zanesljiva zmaga.