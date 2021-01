Policija ta konec tedna izvaja poostreni nadzor nad spoštovanjem veljavnih protikoronskih odlokov. Policisti so danes na Gorenjskem do 12. ure ugotovili 20 kršitev odlokov, tri vozila pa so obrnili nazaj. Kršitev je tako občutno manj kot prejšnjo soboto, ko so policisti prav tako v dopoldanskem času ugotovili 60 kršitev odlokov, zavrnili pa 120 vozil.

Kot so navedli v kranjski policijski upravi, so policisti samo danes v Kranjski Gori, kjer ta vikend sicer poteka smučarsko tekmovanje za Zlato lisico, izvedli nadzor nad več kot 400 vozili in zaznali osem kršitev odlokov, v zgolj enem primeru pa so zaznali prehajanje regije.

Parkirne površine so ponekod sicer polno zasedene, vendar takšne gneče, kot je bila prejšnji vikend, ni, poudarjajo in dodajajo, da se je že umiril tudi promet.

Prehajanje med občinami je z namenom rekreacije dovoljeno znotraj iste regije. Policisti pozivajo, da se ljudje v primeru povečane zasedenosti odpravijo na drugo destinacijo. Opozarjajo tudi na nujnost nošenja zaščitne maske na prostem, kjer med osebami, ki niso ožji družinski člani, ni zadostne medsebojne razdalje.