Ponoči se bo oblačnost povečala tudi v zahodnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -4, v alpskih dolinah do -13, ob morju malo nad 0 stopinj Celzija.

V nedeljo bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, na vzhodu pa se bo delno zjasnilo. Zvečer bo na Primorskem prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V torek bo ponekod že zapihal jugozahodni veter.