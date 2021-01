James Johnson je po podaji Dončića s trojko iz kota tri minute in devet sekund pred koncem poskrbel za prvo vodstvo Dallasa (104:103) po uvodnih petih minutah tekme. Nato je na sceno stopil Khris Middleton in v zadnjih dveh minutah in pol dosegel osem od svojih 25 točk za zmago domače zasedbe.

Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo je bil ob devetih skokih z 31 točkami prvi strelec tekme, v kateri je zadel le enega od desetih prostih metov. Prav slednje je bila najslabša točka obeh ekip v tem večeru, Bucks so proste mete metali 12:25, 6:13 pa Dallas, pri katerem je poleg Dončića prek 20 točk dosegel še Tim Hardaway Jr. (22). Dončić je zadel tri od sedmih prostih metov, iz prav tako poskusov trojk pa je bil uspešen le enkrat.

Dallas je imel možnost, da bi prišel do zmage, četudi je med tekmo zaostajal že za 14 točk, vendar sta Trey Burke (13 točk) in Kristaps Porzingis (15) zgrešila trojki v zadnjih 21 sekundah dvoboja. Middleton je svoj niz zaključil s prostima metoma za 111:107, Dončić je še zadel dve sekundi pred iztekom igralnega časa, končni izid je s črte za prostega meta postavil Brook Lopez. Dončić je potem ob zvoku sirene poskušal še z metom za novo trojko, vendar je žoga po tem metu iz obupa zadela le tablo.

"Igrali smo slabo. To za nas res ni bila dobra tekma. Imeli smo priložnost za vodstvo, a smo tam obstali. Menim, da smo imeli nekaj dobrih trenutkov tudi v tem slabem večeru," je za spletno stran svojega moštva ocenil Dončić. "Postavili smo mu na pot naša telesa in ni mogel stopiti nazaj za mete, moral je podajati," pa je obrambno strategijo gostiteljev za zaustavljanje Ljubljančana strnil Antetokounmpo.

LeBron James je z 21 točkami, 11 podajami in osmimi skoki vodil igralce Los Angeles Lakers do zmage s 112:95 nad New Orleans Pelicans. To je bila že peta zaporedna zmaga branilcev naslova, ki so ob le treh porazih in 11 zmagah najuspešnejša ekipe lige ta čas. S šestimi zmagami in petimi porazi je na zahodnem delu šesti Dallas.

Na vzhodnem delu ima najboljši izkupiček ekipa Boston Celtics, ki je do osmega slavja prišla po dvoboju z moštvom Orlando Magic, ki ga je dobila s 124:97.

Vodstvo NBA je sporočilo, da je moralo zaradi okužb z novim koronavirusom prestaviti tekme Memphis - Minnesota, Phoenix - Golden State in Detroit - Washington ter nato še dve tekmi ekipe iz ameriške prestolnice. Ta namreč nima dovolj zdravih igralcev, da bi lahko odigrala naslednja dvoboja proti Cleveland Cavaliers.