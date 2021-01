Obeta se vikend derbijev, začenši z največjo angleško tekmo. Liverpool – Manchester United v nedeljo. Že dolgo ekipi v derbi nista šli s takšnih pozicij kot tokrat, ko so gostitelji aktualni prvaki in trenutno drugi na lestvici, gostje pa po večletni krizi na lestvici vodijo. Navdušujoče kombinatoren zna biti Manchester United letos, vendar pa se vseeno ponuja vtis, da to še vedno ni šampionsko stabilna ekipa na ravni, kot sta Manchester City ali Liverpool. Tega se nemara zavedajo tudi sami in pričakovati jih je v zaprti postavitvi. Z remijem bi bili več kot zadovoljni, medtem ko lahko od Liverpoola pričakujemo lov na zmago, zato gre dvojni znak njim, izmed kombiniranih stav pa se legitimno zdi odigrati zmago domačih s skupno vsaj tremi goli, za kar je na voljo kvota 2,70.

V Italiji se bosta soočila Inter in Juventus. Ena zadnjih velikih priložnosti sedanje Interjeve generacije, da naredi nekaj prelomnega. Trenutno so drugi, letos neprepričljivi Juve pa četrti. Še najbolj verjeten se zdi 3,30 vreden remi, bi pa 1,37 visok dvojni znak vendarle namenil gostiteljem. V nemškem prvenstvu je s Kolašincem okrepljeni Schalke v prejšnjem kolu pričakovano prvič zmagal in s kvoto štiri ublažil stavniške rane. S 4:0 so prek protinapadov demontirali blago naivni Hoffenheim. Eintracht iz Frankfurta, na pogon neumornega Filipa Kostića, h kateremu gredo v goste tokrat, bo trši oreh. Gostitelji so favoriti, je pa pričakovati gole na obeh straneh. Torej Eintracht in »oba gol« za kvoto 2,65. Še Francija, kjer še vedno sledimo Rennesu. Z domačim remijem proti Lyonu je Rennes kljub vodstvu lahko zadovoljen. Vendarle so šibkejši in manj čvrsti. Tokrat gredo v goste k sredinskemu Brestu. Zdi se kot tekma, v kateri bi znal Rennes narediti napako, zato kvečjemu »oba gol« za kvoto 1,67.