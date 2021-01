To je majhen del nabave. Poskrbeti moramo za to, da se bo odvijal odkup večjih količin. Slovenski kupec sicer goji veliko naklonjenost do domačih izdelkov. Smo strašni ljubitelji domačih salam in storili bomo vse, da jih dobimo. A po drugi strani smo pri preostali hrani povsem izbrisali tradicionalne vzorce. Ravno smo zaključili raziskavo pri starejših kupcih in ugotovili, da je lojalnost pri njih izginila. To, da ima ravno ta generacija stabilne nakupovalne vzorce, se je pokazalo kot mit. Govorijo o poreklu kot o pomembnem dejavniku nakupa, ampak ko preveriš njihove košarice, tega ne opaziš. V samo desetletju so se zgodile globoke strukturne spremembe. Diskontni ponudniki hrane so naš trg zmleli in tega nihče ne problematizira.

Dogaja se polarizacija, ki bo še večja. Na eni strani bodo potrošniki še bolj brutalno brez premisleka izbirali živila, na drugi pa se bo krepilo število tistih, ki želijo živila z imeni, poreklom in zgodbo. Vse več je takih, ki iščejo ekološka, etično pridelana in zdrava živila, po drugi strani pa je vse več tistih, ki izbirajo ceneje. Vmesni prostor izginja. Večer