In kot da ne bi bilo dovolj, da so kralja, ki se utaplja v luksuzu, ujeli med najosnovnejšimi hišnimi opravili, je z njim pometala njegova 35-letna priležnica Sineenat Wongvajirapakadi, vse to pa sta počela zaradi snemanja dokumentarca za televizijo ThaiPBS.

Dolgoletna kraljeva spremljevalka ta zapor sicer dobro pozna. Vanj so jo zaprli leta 2019, na svobodo pa so jo spustili avgusta lani. Kralj Rama X jo je kaznoval, ker naj bi se zarotila proti kraljici Suthidi, nekdanji stevardesi in njegovi četrti ženi, zdaj pa sta nesoglasja očitno pometla pod preprogo. Sineenat je sicer prva ženska od leta 1921, ki je imela naziv uradne kraljeve ljubice, burno pa je dočakala tudi novo leto. Okoli božiča so namreč v javnost prišle fotografije, na katerih je gola, to pa se je najverjetneje zgodilo zato, da bi zavezniki kraljice sabotirali njeno vrnitev na dvor. Pavin Chachavalpongpun, kritik kraljeve družine, ki je fotografije dobil po pošti in jih posredoval medijem, je dejal, da je bilo k njim priloženo pismo, v katerem je pisalo, da so bile ukradene z njenega telefona, ko je bila v zaporu, od koga jih je dobil, pa ni povedal.