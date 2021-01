Tako rekoč z danes na jutri je zapustila življenje prodajalke sadja in postala starleta. Oziroma zvezdnica družbenih omrežij in resničnostnih šovov. Nastopala je v resničnostnem šovu Nova TV Farma More i Maslina, na instagramu pa je prišla do več kot 90.000 sledilcev.

A ti sledilci zadnje dni z njo niso najbolj zadovoljni. Na vročih fotografijah, ki jih je Kristina objavljala čez leto, je postajala vedno manj prepoznavna, ljudje pa so začeli ugotavljati, da ni bila pridna samo v svojem nastopanju na televiziji in spletu, ampak tudi pri obiskovanju lepotnega kirurga. Povečala si je prsi, napolnila ustnice, korigirala nos in naredila mačje oči. Se je pa menda zato vrnila za stojnico. Tam so jo mediji ujeli že lani spomladi, ko je prodajala jagode, z mandarinami pa je letos še niso slikali, vsaj ne s tistimi pravimi.