Simonovič si za lopo oziroma nadstandardni kmetijski objekt že dlje časa prizadeva urediti vsa dovoljenja. Leta 1997 je dobil dovoljenje za dobrih 29 kvadratnih metrov velik pomožni kmetijski objekt za shranjevanje orodja in pridelkov, a ga je pozneje širil in dograjeval brez ustrezne dokumentacije. Po ugotovitvah upravne enote je objekt danes velik 85 kvadratnih metrov, in čeprav je v vlogah Simonovič zatrjeval, da ga ne uporablja za bivanje, so nasprotno potrdile celo priče, ki jih je v postopkih predlagal sam. Simonovič vseskozi zatrjuje, da ne gre za črno gradnjo. »Plačal sem spremembo namembnosti, dobil odločbo, da lahko gradim, plačal komunalni prispevek in v skladu z zakonom dal vlogo za uskladitev namembnosti rabe,« pojasnjuje. Zadnji poskus legalizacije mu je koprska upravna enota lani zavrnila. Poslanec se je na odločbo pritožil, postopek pa še poteka. no