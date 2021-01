Reportaža o prometu tovornjakov po novem: Turneja brez slonjih dirk

Včeraj uveljavljena prepoved prehitevanja med 6. in 18. uro za težka tovorna vozila na avtocesti A1 je imela takojšnji učinek. Med Dnevnikovo povratno vožnjo od Šentilja do Kopra se je na prehitevalnem pasu pred nami znašel zgolj en tovornjak. In še ta utemeljeno.