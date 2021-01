Dragšič: Ni nam bilo lahko

Kdor pravi, da so imeli prireditelji zaradi hladnega vremena v zadnjem tednu manj dela ali vsaj manj psihičnega napora, ki pride s spremenljivimi napovedmi in otoplitvami, se moti. »To je tako, kot zdaj marsikdo reče, da je v Mariboru mrzlo, malo bo še danes snežilo in bomo imeli tekmo. Tako ne gre. Količina snega je bila ogromna in pri nizkih temperaturah je treba biti zelo pazljiv, kako reagira podlaga. Veliko smo razmišljali, kako in kdaj. Ni nam bilo lahko, ampak s prizadevnostjo, potrpežljivosti, veliko želje do dela vseh na progi smo šli v pravo smer,« je zadovoljen vodja tekmovanja Mitja Dragšič.

Najbolj zahtevno je bilo polivanje z vodo, prvotni načrt je bil ponedeljek in torek. »Trikrat smo morali politi celotno smučišče, kar je res naporno, ker se s tremi skupinami premikaš po deset centimetrov, da se to izvede, kot se mora.« V petek popoldne so bile vse stvari na svojem mestu, je še povedal, a delo seveda še ni končano: »Saj se tekma ni še niti začela. Koncentracija mora biti, teči mora gladko, ne želimo si poškodb. Skrb ostane do zadnje tekmovalke v nedeljo.«