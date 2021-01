Japonec Jukija Sato, z višino 161 centimetrov najmanjši skakalec v karavani svetovnega pokala, se odlično znajde v Zakopanah na Poljskem, kjer se bo konec tedna letošnja sezona prevesila v drugo polovico. Potem ko je Sato lani postavil rekord skakalnice 147 metrov, je bil včeraj najboljši v obeh serijah za trening in nato še v kvalifikacijah, ki jih je skrojil tudi veter. Predvsem proti koncu, ko so skočili najboljši, je vse močneje pihal v hrbet, zato je bil še pomembnejši točen in eksploziven odriv na odskočni mizi. Med najhujšimi osmoljenci je bil vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, Norvežan Halvor Egnar Granerud, ki je bil šele 43.

V kvalifikacijah je bilo uspešnih vseh sedem Slovencev. Najboljši je bil Cene Prevc na šestem mestu, ki je izkoristil vzgonski veter in s 137 metri, kolikor je skočil tudi Finec Antti Alto, dosegel daljavo dneva. Tilen Bartol je bil osmi, Anže Lanišek 15. (kar 11 točk dodatka zaradi vetra v hrbet), Domen Prevc z rahlo pomočjo vzgonskega vetra 18., Žiga Jelar si je 19. mesto razdelil s kraljem letošnje novoletne turneje Kamilom Stochom, Peter Prevc 28. in Bor Pavlovčič 42. Na današnji ekipni tekmi bodo tekmovali Cene in Peter Prevc, Bartol ter Lanišek.

V konkurenci 56 skakalcev iz 13 držav manjkajo Rusi in avstrijski zvezdnik Stefan Kraft. 27-letni branilec velikega kristalnega globusa se je po tretjem mestu v nedeljo v Neustadtu, kar so bile njegove prve stopničke v sezoni, umaknil na počitek in trening za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, potem ko ima že vso sezono težave z bolečinami v hrbtu in dimljah. Zakopane so eno izmed kultnih prizorišč tekem za svetovni pokal, saj gledalci pripravijo izjemno vzdušje, kakršno je le še na poletih v Planici. Ker so skoki na Poljskem nacionalni šport, so vstopnice razprodane že veliko pred tekmo in ob skakalnici Velika Krokiew se zbere tudi do 50.000 gledalcev. Letos bo prireditev v Tatrah na jugu Poljske izgubila del čara, saj bo zaradi koronavirusa minila brez gledalcev. Poljaki upajo, da bodo gledalci morda čez mesec dni, ko bodo Zakopane gostile dve tekmi svetovnega pokala, ki bi morali biti na novih olimpijskih skakalnicah v Pekingu, vendar jih je FIS odpovedal, ker bi morali skakalci ob prihodu na Kitajsko v štirinajstdnevno karanteno.

Izidi kvalifikacij: 1. J. Sato (Jap) 139,8 (133), 2. Eisenbichler (Nem) 137 (132), 3. Stekala (Pol) 135,8 (130), 6. C. Prevc 132,3 (137), 8. Bartol 130,1 (132), 15. Lanišek 123,2 (124), 18. D. Prevc 122,1 (130), 19. Jelar 120,6 (126,5), 28. P. Prevc 116 (123), 42. Pavlovčič (vsi Slo) 104 (120).