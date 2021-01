Voditelj ruske opozicije Aleksej Navalni je na instagramu sporočil, da se bo kljub grožnji z aretacijo v nedeljo, 17. januarja, z nizkocenovno letalsko družbo Pobeda (kar pomeni Zmaga) iz Nemčije, kjer je od avgusta okreval, vrnil v Rusijo. Tako namerava nadaljevati svoj boj proti nedemokratičnemu in skorumpiranemu režimu Vladimirja Putina. Svojo bojevitost je pokazal tudi s tem, da je svoje privržence pozval, naj ga pričakajo na moskovskem letališču Vnukovo.

Gre za velikega nasprotnika Putinovega režima, ki so ga 20. avgusta ruski tajni agenti poskušali ubiti z živčnim strupom novičok, a je atentat preživel zaradi hitrega pristanka letala v Sibiriji, učinkovite zdravniške pomoči v mestu Omsk in uspešnega zdravljenja v Berlinu, kamor so ga prepeljali, ko je bil že v komi.

Putin, ki sicer v javnosti ne izgovarja njegovega imena, ga je hotel zadržati v tujini, kjer bi bil zanj manj nevaren. Z vrnitvijo v domovino se hoče namreč 44-letni opozicijski politik izogniti usodi številnih Putinovih nasprotnikov, ki so daleč v tujini ostali brez vpliva na Rusijo in brez legitimnosti v političnem boju. Navalni pa hoče spremeniti Rusijo, zdaj tudi s tem, da bo do konca raziskal in razkril, kdo ga je hotel ubiti. »Vprašanja, ali naj se vrnem, si nikoli nisem zastavil. Saj nikoli nisem odšel, pač pa sem se znašel v Nemčiji na intenzivnem oddelku,« pravi.