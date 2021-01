Čeprav so na ljubljanski občini, potem ko so lani s prve seje po spomladanskem valu epidemije umaknili točko o prodaji kompleksa s počitniškim domom za otroke v poreškem naselju Špadiči, napovedali sestanek s predstavniki Zveze prijateljev mladine Slovenije, je le malokdo verjel, da bodo spremenili svoje načrte. Da so bili dvomi upravičeni, potrjuje rebalans letošnjega proračuna, ki ga bo v ponedeljek potrjeval mestni svet in v katerem se je na seznamu nepremičnin za prodajo znašel tudi poreški počitniški dom. Ocenjen je na 2,27 milijona evrov, kar je tudi znesek, ki ga je že lani občini predlagal cenilec.

Izjemna lokacija ob morju Na prvi pogled se zdi za dotrajani kompleks cena morda visoka, a dejstvo je, da stavba poreškega počitniškega doma, ki jo bo sicer kupec skoraj zagotovo porušil, meri skoraj 780 kvadratnih metrov, stoji pa na več kot 4000 kvadratnih metrov velikem zemljišču, ki je pravi nepremičninski biser. Gre namreč za izjemno lokacijo ob morju, ki jo obkrožajo vedno bolj luksuzni hoteli, ki takega dostopa do morja nimajo. Lani so na občini kot razlog za prodajo poreškega počitniškega doma navajali, da »zaokrožujejo lastništvo in upravljanje počitniških domov«, tako da bodo za otroke delovali le še obnovljeni domovi v Umagu, Zambratiji in Savudriji. A to ne pojasni, zakaj v zaokroženem lastništvu ne more ostati tudi poreški dom, ki bi ga lahko tako kot druge na občini obnovili. Napovedali so namreč, da imajo v pripravi »dolgoročno strategijo upravljanja in investicijskih vlaganj za počitniške domove«, s katero želijo »ohraniti optimalne in funkcionalne kapacitete v počitniških domovih ter izvajanje raznovrstnih dejavnosti v naravi z letovanjem oziroma zimovanjem za otroke iz Mestne občine Ljubljana«. »Naš dolgoročni cilj so čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih. Otrokom želimo omogočiti letovanje na morju vsaj enkrat na leto, za kar namenjamo tudi subvencije, saj je po našem mnenju ta ukrep socialni korektiv, ki zmanjšuje razlike med otroki,« so povedali na občini in mimogrede omenili podatke, ki naj bi kazali na slabo zasedenost počitniškega doma.