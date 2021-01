Naš zunanji minister Anže Logar, ki je gostil ameriškega kolega na Bledu in podpisal vse, kar je Mike Pompeo želel, je kolegu vrnil obisk in tako utrdil vezi med Slovenijo in ZDA. Seveda Logar, ki je desna roka še bolj desnega Janeza Janše, v tej situaciji ne more ostati ravnodušen. Prijateljstvo se izraža tudi v tem, da prijatelju pomagaš, ko je v stiski. Očitno je, da sta Trump in Pompeo v stiski. Uporabimo slovensko modrost (poglejte naslov) in ukrepajmo. Naš svetovno znani predsednik vlade, uveljavljen že s prejšnjim tvitanjem (nekateri pravijo z bevskanjem), naj takoj pošlje en »spodbuden« tvit na sedež Evropske unije. Kaj se to pravi, da njegovemu idolu odpovedo gostoljubje!? Naš zunanji minister Logar pa naj vljudnostno povabi ameriškega kolega, saj že bonton zahteva, da prijatelju, ki je drugod nezaželen, odpreš vrata. Bled je še vedno lep, Sevnica pa tudi.

Toni Jurjec Brezovica pri Ljubljani