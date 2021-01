Novi mobilniki galaxy s21: dva varčna modela in eden z vsem

Samsung je v četrtek predstavil novo generacijo premijskih mobilnikov galaxy s21. V letošnjem naboru so spet tri naprave, za tri vrste žepov. Poleg galaxy s21 in večje različice galaxy s21+ je tu še galaxy s21 ultra oziroma telefon za tiste, ki želijo imeti v eni napravi tako rekoč vse, kar Samsung ponuja, ne glede na ceno in tudi velikost naprave.