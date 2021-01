Poleg televizorjev so veliko pozornosti na letošnjem (virtualnem) sejmu potrošniške elektronike CES 2021 pritegnili mobilniki. Tudi po zaslugi novega trenda, ki poskuša telefonom s pregibnimi zasloni konkurirati z mobilniki z raztegljivimi zasloni oziroma zasloni, ki se navijajo ali odvijajo kot rolete ali zvitki papirja. Južnokorejsko podjetje LG celo trdi, da bo njihov model v prodajo stopil že letos.

Podjetje LG sicer sodi med vodilne proizvajalce zaslonov. Že nekaj let so edini komercialni proizvajalec OLED-zaslonov za televizorje, ki jih dobavljajo tudi konkurenci. Že dolgo na sejmih navdušujejo tudi z inovativnimi prosojnimi OLED-zasloni in še dlje z OLED-zasloni, ki se zvijajo, navijajo, rastejo in se pospravljajo v ohišja za zvočnike. Nekaj tega je celo že naprodaj, čeprav ni poceni. Njihov najnovejši podvig z inovativnimi zasloni prihaja na področju mobilnikov, kjer tudi niso novinci, čeprav je njihov tržni delež pri nekaj manj kot dveh odstotkih. V Sloveniji je ta delež za odstotno točko boljši. Jim bo z novim mobilnikom rollable oziroma mobilnikom za zvijanje ter njegovimi nadgradnjami v prihodnjih letih uspelo ta odstotek še nekoliko dvigniti?

LG morda že do aprila, TCL z nekoliko drugačnim pristopom

Uradno o LG-mobilniku za zdaj še ni znano veliko, saj nas je podjetje z njim doslej zgolj podražilo. Prvič ob lanski predstavitvi mobilnika wing in nato ob predstavitvi izdelkov na letošnjem CES. Tako ni znano, kakšen procesor bo poganjal napravo, kolikšna bo zmogljivost baterije, kako trpežen bo zaslon… Vemo pa, da bo mobilnik z dizajnom poskušal konkurirati velikim pregibnikom tipa Samsungovega galaxy z fold2 in Huaweijevega mate x, ki se iz mobilnikov žepnih dimenzij razširita v malo tablico. Ob tem zna biti zaradi drugačnega pristopa rollable v osnovni obliki celo bolj podoben dimenzijam običajnih mobilnikov, nato pa se bo razširil v stran in povečal diagonalo zaslona. Ob ponovni vrnitvi v osnovno obliko se bo presežni del zaslona zvil kot roleta in skril v ohišje telefona. Cene in uradnega začetka prodaje telefona še ni, se pa pojavljajo govorice, da bi prodajo na izbranih trgih lahko začeli že marca ali aprila letos.

LG ni bilo edino podjetje, ki je na letošnjem sejmu predstavilo telefon z roletnim mehanizmom. V igro se je vmešalo tudi kitajsko podjetje TCL, ki je prav tako znano predvsem po izdelavi televizorjev. Njihov pristop je nekoliko drugačen od LG in bo zanimiv predvsem za tiste, ki jih motijo dimenzije trenutnih velikih telefonov, kot so galaxy note in podobni, a so v precepu zaradi koristnosti velikega zaslona. TCL za njih razvija mobilnik, ki je v osnovni obliki kompakten, podobno kot Samsungov zložljivi galaxy z flip oziroma stari preklopni mobilniki, zaslon pa se namesto v širino podaljša v višino. Telefon je za zdaj šele v fazi koncepta in ni povsem jasno, ali bo v tej obliki kdaj tudi zares izšel. So pa pri podjetju prepričani, da bodo še letos v prodajo poslali neko različico mobilnika z upogljivim zaslonom. Ob tem si želijo tudi nekoliko spustiti ceno tovrstnih naprav in svojo ponuditi pod 1000 dolarji.