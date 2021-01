Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča imajo do 29. januarja čas, da Mestni občini Ljubljana sporočijo spremembe, ki bi lahko vplivale na odmero omenjenega nadomestila. Če tega ne bodo storili, bo finančna uprava pri odmeri uporabila podatke, s katerimi občina trenutno razpolaga, oziroma podatke, ki jih občina lahko pridobi brez sodelovanja zavezanca. Spremembe, ki so pomembne pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, so denimo sprememba zavezanca, sprememba dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta oziroma zemljišča, sprememba poslovne ali stanovanjske površine in podobno, pojasnjujejo na občini.

Morebitne spremembe zavezanci občini sporočijo z izpolnitvijo pisne in podpisane vloge, ki ji priložijo tudi potrebna dokazila. Vse skupaj nato lahko pošljejo na elektronski naslov glavna.pisarna@ljubljana.si ali osebno oddajo v vložišču pri oddelku za ravnanje z nepremičninami na naslovu Mačkova ulica 1, 1000 Ljubljana. Vlogo lahko tudi pošljejo s priporočeno pošto na naslov Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. Vloga je lahko prosto napisana, zavezanci pa jo lahko pridobijo tudi v vložišču na Mačkovi oziroma na spletni strani občine www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/vloge-in-obrazci/.