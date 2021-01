Janez Lavre stari in novi direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

Na svoji spletni strani je nekoč zapisal, da je odraščal v duhu krščanskih vrednot, življenjske energije, volje do dela in znanja. “V zdravstvu ga poznajo po tem, da tudi v pregretih pogajanjih ne povzdiguje glasu,” smo o Janezu Lavretu zapisali leta 2016, ko je zasedel položaj direktorja UKC Maribor. V letih zatem je javnosti pokazal še svoj drugi obraz. Zna biti žaljiv in brezobziren. Svoje zasebne cilje je pripravljen dosegati za vsako ceno. Tudi če zaradi tega javni zdravstveni zavod pahne v globoko krizo.