#intervju Mitja Šivic: Sledimo kulturi in identiteti Jesenic

Mitja Šivic, nekdanji slovenski reprezentant in dolgoletni učenec francoske hokejske šole, je od julija 2019 na klopi jeseniškega moštva. Železarji so pod njegovim vodstvom postali izrazito drsalna in neugodna ekipa, ki zaradi zelo discipliniranega stila igre povzroča težave močnejšim nasprotnikom. Ko sta motivacija in želja igralcev na vrhuncu, se zgodijo odmevne zmage proti Olimpiji, ki so za igralce in vodstvo kluba najslajše. V četrtek zvečer je v Podmežakli padel Brunico, vodilno moštvo alpske lige. Jesenice se želijo v tem tekmovanju potegovati za najvišja mesta.