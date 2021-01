Ptujsko sodišče je obtožene Franca Mikoliča, Boštjana Bezjaka, Janeza Lipnika in Davida Adamiča oprostilo očitkov specializiranega državnega tožilstva, da so iz malomarnosti prodajali in dajali v promet zdravila in druga sredstva za zdravljenje, ki so škodljiva zdravju. Gre za pet let dolgo sago o prodaji kamagre, nekakšne različice viagre, ki pa v Sloveniji ni registrirana. Zdaj oproščeni Mikolič je sicer nekdanji celjski policist, ki se je v preiskavi znašel še z enim policijskim kolegom, ki pa je medtem v priporu naredil samomor.

Sodnica Marija Krajnc je sodbo oprla na izvedensko mnenje Joška Osrednikarja, ki je ocenil, da ni dokazov o škodljivosti kamagre. Za obstoj očitanega kaznivega dejanja bi moralo namreč sodišče z gotovostjo ugotoviti, da je bila kamagra zdravju nevarna. Tožilstvo je četverico preganjalo zaradi prodaje nekaj škatlic kamagre, v katerih so bile po štiri tablete, in nekaj gelov. Tožilka Lucija Helbl je za obtožene sicer terjala pogojne kazni.

Kamagro so jemali kot stimulans Po trditvah tožilstva sta Lipnik in Bezjak sporno kamagro v škatlici ali kot gel prodajala Mikoliču. On pa naj bi jo prodal naprej prijateljem in znancem, tudi Adamiču. Škatlica kamagre je stala deset evrov, vrečica gela pa od deset do dvanajst evrov. Obtoženi so na sodišču priznali, da so imeli opravka s kamagro in so jo kot stimulans, ne pa zaradi motenj z erekcijo, tudi sami uživali. Ne priznajo pa, da so s tem storili kar koli kaznivega, saj niso vedeli, da bi bila kamagra v Sloveniji prepovedana in zdravju škodljiva. Poleg tega to ni bilo nikjer uradno navedeno, prav tako ni bilo mogoče ničesar o nevarnosti in škodljivosti kamagre prebrati na svetovnem spletu.