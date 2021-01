Tople kremne juhe so pozimi naše najboljše prijateljice. Ne le, da čudovito pogrejejo, tudi učinkovito nasitijo in zadovoljijo. Saj veste – vodene juhe, v katerih plava razkuhana zelenjava, RES niso nič kaj privlačne, pa dobre tudi niso. Zato vam predstavljamo juho – pravzaprav enolončnico – ki je dobra, ki nasiti, ki pocrklja.

Ta recept je tudi čudovita priložnost, da vam predstavimo čudovito zamrznjeno zelenjavo. Zamrznjena špinača ni le neverjetno zdrava, je tudi neverjetno okusna. Ker pozimi sveže špinače seveda nimamo na razpolago – tudi, če jo dobimo v trgovini, je raje ne kupujmo, ker zagotovo ni pridelana lokalno – je zamrznjena čudovita, enako zdrava in vedno na razpolago. Svežo špinačo namreč na hitro blanširajo, sesekljajo in zamrznjejo.

Špinačo, ki pa so jo sesekljali in združili v manjše kocke, je primerna za različno uporabo. Kupite veliko vrečko v kocne zamrznjene špinače, jo hranite v zamrzovalniku in porabljajte sproti. Le štiri take kockice juho lepo obogatijo – tako estetsko, kot hranilno. Uporabite jo za izboljšanje juh, curryjev, čilijev in pripravo kremne špinače (LINK: https://www.sitfit.si/recepti/krompirjevo-cvetacni-pire-s-kremno-spinaco-in-peceno-koruzo/).

PRIPRAVA

Čebulo in česen sesekljajte. Korenje, zeleno, krompir in bučo narežite na kockice. Lečo splaknite pod mrzlo vodo in dobro odcedite.

V večji kozici segrejte žlico olja in na segretem na nizki temperaturi počasi zmehčajte čebulo, zeleno in korenje. Ko se zelenjava malo zmehča, dodajte sesekljan česen in kuhajte toliko časa, da česen zadiši.

V kozico stresite krompir in bučo (ter surovo lečo, če uporabite surovo), dodajte začimbe in lovorjev list ter zalijte z zelenjavno jušno osnovo. Premešajte in kuhajte približno 15-20 minut, da se zelenjava skuha. V juho potem stresite lečo (če uporabite kuhano), špinačo, sesekljan peteršilj in popopraj ter premešajte in kuhajte še vsaj 5 minut, da se špinača stopi in umeša v juho, leča pa segreje.

Iz juhe odstranite lovorjev list, potem pa zajemalko juhe z nekaj zelenjave prenesite v posodico (ali mikser), ji dodajte 5 žlic olivnega olja in zmiksajte v gosto zmes. Gosto zmes zlijte v kozico k juhi, dodajte žličko kisa in premešajte ter pustite, da zavre. Potem juho poskusite in dosolite in popoprajte po okusu. Naj juha še enkrat zavre, potem pa juho servirajte in postrezite. Po želji jo okrasite s koščki parmezana in svežim peteršiljem.

Še nekaj informacij o receptu:

• Uporabite katero koli jedilno rumeno bučo. Uporabite lahko tudi kocke zamrznjene (te pripravite, ko je buča v sezoni). Poleti jo lahko nadomestite tudi z zeleno bučko.

• Uporabite lahko kuhano ali surovo lečo katere koli barve.

• Odlično se obnese sveža ali pa zamrznjena špinača.

• Namesto jušne osnove uporabite vrelo vodo in jušno kocko.

• Vinski kis lahko zamenjate z majhno žličko limoninega ali limetinega soka.

• Pripravite več te juhe za vnaprej in uživajte v njej še več dni. Dobro se obrži v hladilniku, lahko pa jo tudi zamrznete.