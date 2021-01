Kakšen cilj pa so imeli v mislih privrženci Donalda Trumpa, ko so 6. januarja nasilno vdrli v ameriški Kapitol? Nekateri so opustošili pisarno predsednice spodnjega doma, drugi so uničili spominsko obeleženje enega zadnjih voditeljev gibanja za državljanske pravice in kongresnika Johna Lewisa. Spet tretji so vlomili v dvorano senata, da bi se fotografirali na stolu predsednika tega doma kongresa. Neki moški s Floride je dvorano zapustil z govorniškim pultom.

Da bi razumeli, zakaj so sploh bili tam, moramo trak zavrteti nazaj. Tik pred uporom je imel Trump v parku za Belo hišo »Zborovanje za rešitev ZDA«, kjer je navzočim dejal:

»Vsi mi nočemo gledati, kako so našo volilno zmago ukradli predrzni radikalno levičarski demokrati, ki to počnejo s pomočjo lažnivih medijev. To so storili in to počenjajo še naprej. Mi pa se ne bomo predali. Nikoli ne bomo popustili, to se ne bo zgodilo. Ne moreš popustiti, če imaš opraviti s krajo. Naša nacija ima vsega tega dovolj. Tega ne bomo več prenašali in samo za to gre zdaj. Če naj uporabim priljubljen izraz, ki ga uporabljate vsi vi, lahko rečem, da hočemo preprečiti krajo… Zmagali smo na teh volitvah, zmagali smo po vsej državi…«

Problem, kot je Trump nadaljeval s svojo – lažnivo – tožbo, je v tem, da je sedem zveznih držav poslalo v Kongres »nelegitimne« številke glede volitev elektorjev. »S samo tremi od teh sedmih zveznih držav, o katerih govorimo, bi zmagali na predsedniških volitvah.«

Novica, da so demokrati zmagali v boju za oba sedeža senata iz Georgie v odločilnem krogu volitev prejšnji dan, je še povečala stavo o tem, kdo bo koga. Od 20. januarja naprej bo podpredsednica Kamala Harris imela odločilen glas v senatu in dosedanji voditelj večine v senatu Mitch McConnell bo postal voditelj senatne manjšine, vodilno mesto večine v senatu pa bo prevzel demokratski senator Chuck Schumer iz New Yorka.

Zato, drugače kot leta 2016. »nimamo več rezervne obrambne črte«, je posvaril Trump. »Edina obrambna črta, ki jo še imamo, je veto predsednika ZDA.« Poudaril je, da se številni republikanci še borijo, da bi razveljavili rezultate volitev. »Zahvaliti se želim več kot 140 članom spodnjega doma…, vojščakom…, ki dobro poznajo temelje ustave. … Vedo, da imamo pravico zavrniti [zvezne države, če gre za] nesprejemljiv rezultat volitev, ki je bil pridobljen na nezakonit način.« Potem se je zahvalil 13 republikanskim senatorjem, ki so prav tako »ostro nastopili«, med njimi zlasti Joshu Hawleyju iz Misurija in Tedu Cruzu iz Teksasa.