My Sweet Lord, George Harrison 890.000 Prvi kitarist in tretji vokalist Beatlesov George Harrison (1943–2001) je že novembra 1970 v ZDA izdal nepozabno spiritualno balado z močnim refrenom in še močnejšo kitarsko melodijo. In če se je na ameriške lestvice zavihtel že leta 1970, je na Otoku, kjer je plošča izšla januarja leta 1971, na prvem mestu malih plošč vztrajal zadnji teden januarja in ves februar. Harrison je s skladbo, posvečeno hindujskemu bogu Krišni, osvojil prva mesta lestvic tudi leta 2002, po svoji prezgodnji smrti. Še nekaj je treba reči: My Sweet Lord je prva velika uspešnica kateregakoli člana Beatlesov, izdana po njihovem razpadu leta 1970. Po neuradnih podatkih so v Veliki Britaniji prodali nekaj manj kot milijon primerkov male plošče, v ZDA so se številke prav tako vrtele okoli milijona. Izvrstna je bila prodaja tudi v Aziji. Skladbo My Sweet Lord spremlja tudi velika afera, v kateri se je izkazalo, da si je Harrison melodijo vsaj delno izposodil pri ženskem triu The Chiffons in njihovi uspešnici He's So Fine, kar so dekleta s svojimi odvetniki dokazala tudi na sodišču.

Maggie May/Reason to Believe, Rod Stewart 615.000 Preden je Rod Stewart (1945) začel prepevati neproblematične balade (Sailing, Tonight's the Night, I Don't Want to Talk About It, The First Cut Is the Deepest, Do Ya Think I'm Sexy…), je bil resen rock pevec, med drugim celo član izjemne zasedbe The Faces. A fant je sledil denarju in orjaška uspešnica Maggie May na A-strani in Reason to Belive na B-strani male plošče sta bili uvod v veliko kariero bogatega škotskega ljubimca. Druga najbolje prodajana skladba na Otoku (prva je bila štiri tedne oktobra) je bila konec leta druga tudi v ZDA.

Chirpy Chirpy Cheep Cheep, Middle of the Road 614.000 Švedski kvartet Abba se je največ naučil pri angleško prepevajočih mešanih skupinah. Predvsem pri Middle of the Road in New Seekers… Leto 1971 je bilo za takšne ekipe zelo plodno – vsaj v Evropi. Čivkajoča uspešnica je bila pet tednov, junija in julija, na prvem mestu angleške lestvice, a je več uspeha dosegla predelana v mnoge verzije v mnogih jezikih (v slovenščini je naslov Kam je mama šla?). Prvo uspešnico škotske skupine Middle of the Road na mali plošči so po svetu prodali v desetih milijonih izvodov.

Knock Three Times, Dawn 531.500 Maja in junija je na prvem mestu angleške lestvice preživel genialen ameriški pevec Tony Orlando (1944) s skupino Dawn. Šlo je za drugo veliko uspešnico skupine iz New Yorka. Knock Three Times so po svetu prodali v šestih milijonih izvodov – v ZDA je bila skupno deseta skladba leta. Romantične ljubezenske pesmi, ki so jih prepevali Dawn, so šle dobro v promet nekako do leta 1975. Njihova največja uspešnica je bila ponarodela Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree iz leta 1973, ki jo je Orlando zapel s Telmo Hopkins in Joyce Vincent.

Hot Love, T. Rex 530.000 Marc Bolan (1947–1977) je bil leta 1971 vrhunec angleškega glam kiča. Pevec z zlato kitaro, v svetlečih hlačah, naličen s solzicami, z dolgimi črnimi kodrastimi lasmi. Okoli njega pa plešoča in bolj slečena kot oblečena dekleta. Ena od njegovih himničnih, do skrajnosti poenostavljenih uspešnic je bila Hot Love, ki je spomladi šest tednov zasedala prvo mesto na Otoku. Glitter ali glam rock, ki so ga igrali T. Rex, se drugje ni prijel tako dobro kot v Angliji. Vzdihujoča sporočila iz skladbe Hot Love so v ZDA prispela komaj do 72. mesta.

The Pushbike Song, The Mixtures 500.000 Rahlo erotične skladbe o biciklih imajo dolgo zgodovino, ena takšnih je leta 1971 recimo osvojila tudi angleško občinstvo, ko so bili prepričljivi avstralski The Mixtures, ki so zasledovali lepotico na kolesu. Sicer niti enkrat niso bili povsem na vrhu, a so se na koncu prebili visoko, zaradi najboljše prodaje čez vse leto. Konec koncev so bili v začetku leta na drugem mestu, ko so zaostajali le za Harrisonom. V ZDA so bili najvišje na 44. mestu, najbolje pa jim je seveda šlo v rodni Avstraliji.

Never Ending Song of Love, The New Seekers 421.000 The New Seekers so bili angleško, skoraj logično nadaljevanje avstralske folk skupine Seekers. V nasprotju s predhodniki so bili bolj naklonjeni popevkam kot folk muziki, konec koncev so leta 1972 zastopali Anglijo na Evroviziji. Skladbo Never Ending Song of Love sta najprej pela Delaney & Bonnie – kantrijaška popevka je imela nekaj uspeha predvsem v ZDA, New Seekers pa so se s priredbo v Angliji povzpeli do drugega mesta (konec leta so bili sedmi), še boljši so bili na Irskem in v Južni Afriki.

I'm Still Waiting, Diana Ross 420.000 Zanimivo, ena najpomembnejših soul pevk Diana Ross (1944) se je s skladbo I'm Still Waiting veliko bolje odrezala v Evropi in Angliji kot v ZDA. Na Billboardu ni presegla 63. mesta, na uradni angleški lestvici pa je bila prva kar štiri tedne v avgustu in septembru. Hkrati je Diana Ross s podobnimi popevkami v ZDA v sedemdesetih letih zasedala kar štiri prva mesta. Kakorkoli, I'm Still Waiting je izjemna plošča z albuma Everything Is Everything iz leta 1970. Doživela je nekaj priredb, tudi kitajsko v izvedbi pevke Faye Wong.

Hey Girl Don't Bother Me, The Tams 415.000 Temnopolti vokalni kvintet iz Atlante v Georgii je imel leta 1964 na repertoarju uspešnico Hey Girl Don't Bother Me, ki se je v množici podobnih skladb v izvedbi Driftersov, Plattersov in podobnih izgubila na 41. mestu, razen v ZDA pa je v svetu niso opazili. Do leta 1971, ko se je Hey Girl Don't Bother Me skupaj z The Tams pojavila tako na radiu kot na televiziji. Zdi se, da so bili ob renesansi soul skladbe fantje vsaj toliko presenečeni kot publika. Do takrat so imeli namreč le eno uspešnico: What Kind of Fool (Do You Think I Am) iz leta 1963.