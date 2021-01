V Sloveniji vlaki navadno zamujajo, a vlak, ki ga vozi strojevodja Twito, je drugačen. Če ste gledali akcijski hit devetdesetih Hitrost (Speed), v katerem Sandra Bullock in Keanu Reeves jezdita pobesneli avtobus, potem vam je lahko približno jasno. Ta vlak preprosto vozi po drugačnem (zunanjepolitičnem) voznem redu, ta vlak se ne ustavlja za nikogar. 4. november se je pisal, čas ameriških volitev je to bil. Dan, ko se je maršalu Twitu dokončno uspelo prebiti na svetovno sceno. Na dan, ko je Twito postal slovenski Donald, je tvital tri ure in 14 minut. Devet izvirnih sporočil ter 155 poobjav in sedem poobjav s komentarjem, a izstopal je tisti en tvit. »Precej jasno je, da so Američani Trumpa in Pencea izvolili za nova štiri leta. Več ko bo zavlačevanja in zanikanja dejstev v osrednjih medijih, večje bo zmagoslavje za predsednika,« je po zaprtju volišč tvitnil Janša in republikancem čestital za zmago oziroma, kot trdi sam, za »dobre rezultate«. Omrežje twitter je Janševemu sporočilu v skladu s svojimi pravili dodalo opozorilo, da uradno zmagovalec še ni bil razglašen. Tako se je pač začelo.

Bruseljski dopisnik za nemški ZDF Stefan Leifert je takrat ocenil, da lahko slovenski premier po ameriških volitvah postane prvi problem za enotnost EU. Jon Worth, profesor na College of Europe, je dejal, da Janša takšne amaterizme tvita že leta, hrvaški predsednik Zoran Milanović pa je upal, da se Janša ne bo vozil tako, ko bo Slovenija prevzela predsedovanje EU. A mednarodni pozivi ga niso ustavili, ta vlak blamaže je po zunanjepolitičnem prostoru drvel naprej. V nizu nadaljnjih tvitov je še podpihoval Trumpove teorije zarote in nadaljeval spodkopavanje legitimnosti volitev. V enem izmed sporočil je slikal celo povezavo med volilnimi manipulacijami nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića in volilnim izidom Josepha Bidna. Trumpova administracija je želela spreobrniti domnevno ukradene volitve. Saj veste, tako kot so bile ukradene pri nas. Vložila je 62 tožb, a resnica je bila nato diametralno nasprotje teorijam zarot. Trumpovi pravni topovi so bili dovolj za eno samcato pirovo zmago, pa še ta je pomenila zgolj nekaj neveljavnih glasov v Pensilvaniji, kar niti približno ni bilo dovolj za preobrnitev volilnega izida v tej zvezni državi.

A to ni pomembno, resnica in uradni rezultati niso pomembni, Janša se je ne glede na vsa dejstva še pred kratkim na to temo kregal z evropsko poslanko Sophie in 't Veld, ki mu je oponesla: »Če ste mislili, da je Orban edini 'glavobol' za stranko EPP, poglejte, kaj retvita slovenski premier Janez Janša, ki z vso močjo brani Trumpa.« Šlo je za poobjavo devetojanuarskega zapisa, čigar srž je sporočilo, »da Trump ni fašist, pač pa so fašisti pravzaprav tisti, ki ga cenzurirajo«. Janša je Nizozemki bliskovito hitro navrgel, če mu lahko končno postreže s to čestitko, ki da so jo izumili ona in njeni resnicoljubni prijatelji. Veldova mu je nato postregla z njegovim lastnim tvitom. In ta tvit je pa zdaj že res famozen, tako zelo, da lahko prav o tem tvitu in slovenskem premierju berete tudi v uglednem New York Timesu. »Janez Janša, desni populist, ki je leta 2018 postal premier Slovenije – v domovini Melanije Trump – je hitro sprejel laž gospoda Trumpa, da je zmagal,« ga namreč kot primer političnega laganja v kolumni navaja moskovski dopisnik Andrew Higgins.

Dear Prime Minister, what an honour to get a direct answer to my tweet on a Saturday evening! In answer to your question I enclose a screenshot of your tweet of Nov 5. Not invented, your tweet. https://t.co/UmwAVkad0Upic.twitter.com/5kc0x89xoW — Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) January 9, 2021

A vsi ti ameriški in evropski kritiki preprosto ne štekajo, kritike imajo za slovenskega premierja nasprotni učinek. A naj ne bodo žalostni in jezni, nikakor niso edini, ki delajo takšne začetniške napake. Decembra je Janšo v Tarči na TV Slovenija navsezadnje skušal razorožiti tudi slovenski obrambni minister. »Na sredinem sestanku sem predsednika vlade Janšo zelo lepo prosil, če za mesec dni odloži twitter,« je dejal Tonin in potožil, da se vsi ti premierjevi tviti velikokrat zlorabljeni, kar da po nepotrebnem škoduje delovanju vlade. Janša mu je menda odvrnil, da bo poskusil, a da bo težko. Itak – to ni slovenski kratki film, to je hollywoodski akcijski celovečerec. »Na avtobusu je bomba, pomembnež. Ko avtobus doseže 80 hitrost km/h, se ta aktivira. Če se hitrost nato spusti pod 80 km/h, bomba eksplodira. Kaj narediš? Kaj narediš?« v HitrostiDennis Hopper izziva glavnega junaka. Reeves seveda ne sprašuje in moleduje. Logično mu je, da se ta avtobus ne sme upočasniti, tako kot je utopično pričakovati, da se bo upočasnil najhitrejši slovenski vlak.

Ergo, tvitamo dalje. Od Toninovega posredovanja je glede na podatke sledilnika Maršala Twita Janša do danes tvital 63 ur in 58 minut. To je dva dni in 16 ur v 35 dneh. To je eno uro in 48 minut na dan. To je 7,6 odstotka vsega časa, to je 9,6 odstotka vseh ur v dnevu, če jih odštejemo pet za spanje. Ta lokomotiva očitno deluje na vse možne pogone: na paro, na dizel, na elektriko. Na teorije zarote, na komunizem in revanšizem. Samo zavor enostavno nima. »Sedaj, ko smo enoglasno obsodili nasilje v #ZDA, je napočil čas, da obsodimo tudi vsakršno nasilje in grožnje s smrtjo v Sloveniji. Zmoremo?« je napad na ameriški kongres za enega izmed obračunov na domačem političnem parketu izkoristil premier Janša. In pripel fotografije petkovih protestov. Ne, ta hitri vlak se enostavno ne ustavlja. In ker razni zdravkoti, janje in brankoti pač niso Sandra Bullock ali Keanu Reeves te slovenske Hitrosti, bo treba počakati do zadnje zatemnitve, do zadnjega dneva, do naslednje srede. Do 20. januarja, do Bidnove inavguracije, do glasovanja o nezaupnici. Kaj bo prišlo prej? Seveda – tako kot v filmu, tako kot v najbolj napetih filmih. Kaj bo naredil, kaj bo naredil? A nekdo v Belih hiši si vendarle še želi videti happy end. »Absolutno obsojam nasilje, ki se je zgodilo v Kapitolu. Nasilje je nesprejemljivo,« je tvitnila Melanija Trump. Seveda – v filmu je po vsem političnem spektaklu, (pravnem) nasilju in izkrivljanju resnice važno le, kakšen je konec. Janez in Urška sta retvitnila sporočilo ameriške prve dame.