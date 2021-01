Upravljanje države v času pandemije in po njej: neznosna lahkost vladanja

Med pandemijo postaja vse bolj očitno, da gredo v Slovenji številne stvari zelo narobe, žal ne samo od nastopa te vlade, večina že vsaj desetletje ali več. Pandemija je samo pripomogla k temu, da so slabosti, ki so večinoma posledica dolgoletnega slabega upravljanja države, v najslabšem možnem trenutku splavale na površje. Zanemarjanje zdravstvenega sistema in skrbi za ostarele, odlaganje pokojninske reforme, uničujoče kadrovsko pustošenje po vsem javnem sektorju in podjetjih v državni lasti, strankarska fevdalizacija ministrstev in delitev plena, nesposobnost vodenja kakšnekoli dolgoročne javne politike. To so značilnosti političnih praks že od prej in simptomi hude krize upravljanja te države. Samopašno delovanje te vlade in njeno lomastenje po javnem sektorju sta pač le vrh ledene gore. Ob takem upravljanju države je Slovenija v pretekli finančni in gospodarski krizi razvojno, primerjalno z drugimi evropskimi državami, izgubila celo desetletje. Na najboljši poti smo, da po tej krizi zapravimo še eno. Presenečenje in hkrati razočaranje vzbuja dejstvo, da naša strankarska politika tudi v času najhujše krize ni niti za milimeter spremenila svojih vzorcev obnašanja, se samoomejila, streznila in zmanjšala svojih apetitov.