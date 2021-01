Nevednost je lepa čednost: Neodgovorjena vprašanja ob pouku na daljavo

Pandemija je na področju izobraževanja zgolj pospešila procese digitalizacije, ki so se nakazovali že nekaj časa. Zelena in digitalna preobrazba Evrope sta med prednostnimi nalogami Evropske komisije v naslednjih letih. Odločevalci zatrjujejo, da če želimo iti v korak s časom in biti konkurenčni, je digitalna preobrazba izobraževanja neizbežna.