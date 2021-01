Napad na krmilo

Včeraj je bila vložena konstruktivna nezaupnica vladi Janeza Janše in vse do glasovanja o njej naslednji teden (ter med njim) bomo slišali gore argumentov za in proti njeni potrditvi. Slabo bi bilo, če bi se med tekanjem okoli teh posameznih »dreves« izgubili in s tem spregledali celoto. Zaradi vsega, kar se je od Janševega prevzema oblasti v državi sredi marca lani nabralo, zdaj sploh ne gre več za vprašanje o (ne)smiselnosti posameznih ukrepov te vlade, ampak za bistveno širše vprašanje: si res želimo živeti v takšni državi, kot nam jo postopoma, a zanesljivo »gradi« aktualna vladna koalicija? V tem je vse bistvo odločanja o konstruktivni nezaupnici Janši. In če ne želimo (do)živeti »madžarske« usode, mora ta nezaupnica uspeti.