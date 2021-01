Pravica za Donalda Trumpa

Če sem dobro razumel, se je to zdaj izkazalo za resno vprašanje, ta zadeva s suspenzom Donalda Trumpa na svetovnih družbenih omrežjih. Potem ko je privržence mobiliziral za napad na kongres 6. januarja – in poskus uvedbe tistega, kar bi mi na Balkanu imenovali »šestojanuarska diktatura« – je to storil najprej Twitter, potem pa so zaprli račune sicer še vedno aktualnemu predsedniku ZDA tudi Instagram, Facebook, YouTube, Reddit, TikTok, Twitch, Shopify, Snapchat, Pinterest… vse vodilne spletne platforme.