»Želim, da bi našo šolo čim prej obnovili, zato sem zaigrala pred hudo poškodovanim poslopjem. Želim, da bi zbrali čim več donacij za njeno obnovo. Vesela sem, da lahko pomagam svoji šoli,« je povedalo dekletce, ki obožuje violončelo, glasba pa je njena največja ljubezen. »Zelo sem se prestrašila. V času potresa sem bila na ulici. Kričala sem in tekla domov. No, jaz sem dobro in imam svoj inštrument, hudo pa mi je, ker je mnogim otrokom potres uničil inštrumente,« je pripovedovala Sara. Zgradba Glasbene šole Frana Lhotke v Sisku je bila v hudem potresu, ki je konec prejšnjega leta prizadel Hrvaško, tako poškodovana, da jo bo po vsej verjetnosti treba porušiti in zgraditi novo. Pred 140 leti je bila zgrajena kot sinagoga, zadnjih 53 let pa je v njej domovala glasbena šola, polna glasbe in otroškega smeha. Zdaj je 360 učenk in učencev ter 40 učiteljev ostalo brez svoje hiše glasbe. Po tem, ko so mediji takoj po potresu objavili posnetek Sare, kako igra pred ruševinami, se njej, njeni mami in ravnatelju glasbene šole neprestano oglašajo dobri ljudje, ki želijo pomagati. Akciji so se takoj pridružili tudi nekateri znani glasbeniki, med njimi Zlatan Stipišić Gibboni in Nikša Bratoša, začela se je tudi crowdfunding kampanja (kampanja za množično financiranje), s ciljem, da zberejo denar za novo glasbeno šolo. Vse kaže, da jim bo uspelo.