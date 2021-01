Ko je bil star 16 let, so se preselili v Mountain View, kraj v Kaliforniji, kjer so kot pomoč vlade dobili dvosobno stanovanje. Mama je čuvala otroke, Jan pa ni vsak dan obiskoval na desetine izvenšolskih dejavnosti, ampak je čistil tla neke trgovine z živili, da so lahko shajali in se prebijali iz meseca v mesec. V šoli je povzročal probleme, a hkrati si je v knjigarnah izposojal računalniške priročnike in se pridružil hekerski skupini v00v00 v spletnem omrežju Efnet. Vpisal se je na državno univerzo San José ter zablestel v družbi Ernst in Young kot varnostni strokovnjak. Tako je spoznal Briana Actona in prišel v Yahoo. Potem sta Koumu umrla oče in mama. Izpisal se je s fakultete, septembra leta 2007 pa je zapustil tudi Yahoo. Skupaj z Brianom Actonom sta nato leto dni potovala po Južni Ameriki in igrala ultimate frizbi. Oba sta se v tem času tudi prijavila za službo v Facebooku, pa so ju zavrnili. Potem je leta 2009 z iPhonom prišlo spoznanje, da prihaja čas povsem nove industrije aplikacij. Jan Koum je obiskal svojega ruskega prijatelja Alexa Fishmana in ure in ure sta se pogovarjala o razvoju nove aplikacije, kot si jo je zamislil Koum. Na koncu je za to novo aplikacijo izbral ime WhatsApp (v prevodu: kaj se dogaja) in na dan, ko je praznoval rojstni dan, 24. februarja leta 2009, je v Kaliforniji začelo delovati podjetje WhatsApp Inc. Vse drugo je zgodovina. V prvem letu je zaslužek znašal 20 milijonov dolarjev, danes pa je Jan »težak« deset milijard dolarjev.